El tatuaje de Alejandra Rubio con el que ha querido mostrar su apoyo a Rocío Carrasco

La serie documental de Rocío Carrasco dio mucho que hablar, tanto durante la emisión como con las reacciones de después. Sin embargo, desde que lo anunciaron, también ha estado generando comentarios y mensajes de apoyo, algunos de ellos de sus amigos más allegados.

Es el caso de algunos miembros de la familia Campos, como Terelu o su hija Alejandra Rubio. Es precisamente la joven de 20 años quien, de hecho, le mostró todo su cariño a la hija de Rocío Jurado durante el estreno del documental y utilizando uno de los tatuajes que lleva en su cuerpo.

"No justice, no peace" (sin justicia, no hay paz) escribió en sus stories de Instagram para, después, mostrar la palabra "Phoenix" que lleva tatuada en su antebrazo. Este animal mitológico, que renace de sus cenizas, es precisamente la alegoría que se está utilizando en Rocío, contar la verdad para seguir viviendo. En la cabecera, Rocío Carrasco aparece con un tatuaje de un fénix en la espalda, pues lo que hace en esta serie es revivir su infierno para contarlo y resurgir.

'Stories' de Alejandra Rubio durante el estreno del documental de Rocío Carrasco. ALERUBIOC / INSTAGRAM

Alejandra Rubio acompañó ambas publicaciones con un corazón negro que mandaba directo a la ex de Antonio David Flores. Y es que esta no es la primera vez que la hija de Terelu se pronuncia sobre este documental.

"Es una persona muy real, va a contar su experiencia, va a hablar después de tantos años y yo la apoyo muchísimo, espero que todo vaya genial y que la gente empiece a entender las cosas", declaró a los reporteros hace escasos días.

Su familia siempre ha sido muy cercana a Rocío Carrasco, y este lunes por la mañana, además, explicó que su entorno ya sabía que lo estaba pasando mal: "Eso se ve, se veía desde hace muchos años. Era necesario que hablara, llega un momento en que tienes que dar el paso, y ha llegado".