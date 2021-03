Este domingo, Telecinco emitió finalmente los primeros dos capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la serie documental en la que Rocío Carrasco, tras décadas callada, contó su infierno junto a Antonio David y tras separarse de él, algo que habría provocado su distanciamiento con sus hijos.

Por ello, muchos son los que esperaban las primeras palabras de una de las afectadas: su hija Rocío Flores, quien lleva años viviendo con su padre y reclama desde hace tiempo recibir algún mensaje de su madre.

Ha sido este lunes por la tarde cuando la joven se ha pronunciado a través de los stories de Instagram, y lo ha hecho para justificar que todavía no haya hablado sobre ello.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores intentó intervenir por teléfono durante la emisión del programa de anoche y sufrió el veto de Mediaset y La Fábrica de la Tele. pic.twitter.com/5kpX3hFWX0 — 𝐒𝐈𝐑 𝐀. 𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 🏳️‍🌈 (@SirAKiller) March 22, 2021

"Ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y para tender un puente una vez más", ha explicado.

"No se vio oportuno, no se me dejó... Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado", concluyó la exconcursante de Supervivientes 2020.