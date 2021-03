El programa Carmenta del CEIP Río Tajo de Guadalajara se implantará de 4º a 6º de Primaria para el alumnado del CEIP 17

Ha sido en este contexto donde el viceconsejero de Educación ha explicado que el programa Carmenta del CEIP Río Tajo se implantará de 4º a 6º de Primaria para todo el alumnado del CEIP número 17.

El nuevo centro tendrá 18 unidades, en total seis de Educación Infantil y 12 de Primaria, es decir, será un centro de dos líneas.

En cuanto a los proyectos del centro, ha explicado Pastor, en la reorganización, representantes de los equipos docentes de ambos centros han garantizado la contiunidad y el programa de bilingüismo, ya que "está implementado en ambos centros".

Éste se mantendrá en las mismas condiciones en 6º de Primaria, en 5º se mantendrá en tres áreas, aunque el alumnado preferente del CEIP Río Tajo cursará la materia de Ciencias Sociales en castellano y entre 1º y 4º el programa se irá adaptando a las materias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales teniendo en cuenta que la Lomloe refunde estas materias en el área de Conocimiento del Medio.

Por otro lado, ha continuado el viceconsejero, las materias de educación plástica y visual y musical se impartirán también en inglés. En cuanto al programa Carmenta, que está funcionando en el CEIP Río Tajo, se implantará de 4º a 6º de Primaria para todo el alumnado CEIP número 17, ha concretado Pastor.

Ha explicado que con la intención de optimizar los recursos educativos adaptándolos a las necesidades reales de la población y así mejorar la planificación de los espacios educativos de Guadalajara se ha decidido unificar el CEIP Balconcillo y el CEIP Río Tajo en un centro de dos líneas ubicado en el edificio actual que ocupa el CEIP Balconcillo y que tendrá para el curso 2021-2022 la denominación CEIP número 17.

"El CEIP Río Tajo no se cierra, sino lo que se desarrolla es una reorganización de espacios", ha defendido el viceconsejero ante las críticas del PP. Además, ha asegurado que la ratio no aumenta, sino todo lo contrario, ya que "en algunos casos podría ser inferior al haber dividido los grupos".

PP Y "LOS RECORTES" EN EDUCACIÓN PÚBLICA

De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que "no llame reorganización de espacios educativos a un recorte en educación pública" porque, a su juicio, "el cierre del CEIP Río Tajo es un recorte sin precedentes en educación en la ciudad de Guadalajara". "Pedimos al Gobierno que paralice el proceso y reconsidere su decisión de cerrar".

Una petición que también ha hecho a Ciudadanos porque, según ha recordado, en Guadalajara gobierna junto al PSOE. "El alcalde de la ciudad en este momento está defendiendo el cierre del CEIP Río Tajo", ha lamentado la dirigente del PP.

"Desde el PP les pedimos que paralicen el proceso, que reconsideren una decisión que desde nuestro punto de vista es injusta y es errónea y que provocaría unos recortes que no tienen precedentes en educación publica", ha insistido Guarinos. "No hay ningún motivo que justifique el cierre ni la desaparición, por lo que decimos no al cierre CEIP Río Tajo".

CIUDADANOS PIDE NO ALARMAR

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, considera que "no hay que crear alarma" a la población porque cree que la fusión de estos dos centros responde a una gestión "eficiente" de los recursos públicos.

Ha afirmado que el caso del CEIP Río Tajo no es un caso similar al que se vivió en Torrejón del Rey, donde Ciudadanos sí se negó.

PSOE DEFIENDE LA FUSIÓN

De su lado, la diputada socialista Diana López ha pedido al PP que no confunda a la gente y ha garantizado que la fusión de estos dos centros no va a provocar hacinamiento como dice el PP porque el CEIP número 17, según ha manifestado, tiene espacio suficiente.

"Fusionar un centro educativo con otro permitiendo que el proyecto educativo se integre en el nuevo centro que se origina, no es desmantelar, por mucho que ustedes quieran darle la vuelta", ha afeado a los 'populares'.

Una fusión que se hace, según ha dicho, con el fin de garantizar una mejor atención y con el fin de que el sistema educativo de Castilla-La Mancha sea más eficiente. "Parece que lo que les molesta es que no haya habido recortes sin precedentes, como sí hicieron ustedes" ha dicho a los dirigentes del PP.