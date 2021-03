'Besos al Aire', la primera serie española de Disney+: Una poderosa comedia sobre el confinamiento y el amor

Sólo en España hay 47.351.567 historias sobre el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, una historia por cada habitante de nuestro país.

Besos al Aire, la primera serie de producción española que podrá verse desde este viernes 26 de marzo en Star, división de la plataforma de Disney+ es comedia romántica en formato de miniserie que muestra varias de esas posibles historias, en las que el amor surgió de esa dura situación.

Paco León, Leonor Watling, María León, David Castillo, Nuria Herrero, Nancho Novo, Jaime Olías y Loreto Mauleón son los principales de esta ficción de dos capítulos producida por Mediaset España con la participación de Alea Media.

"Besos al aire es el cuento de un naufragio, donde las personas dan lo mejor o lo peor de sí. Es un mosaico de historias en una situación extrema como la que hemos vivido, en la que todos hemos hecho cosas que no habríamos hecho en condiciones normales, todos hemos sido mejores y a veces peores y todos hemos dicho cosas con un ímpetu especial, como los personajes de nuestra historia", decía sobre esta producción el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile.

Besos al aire es una adquisición de Disney+, que la estrenará en todos los países europeos, además de en otros territorios.

Disney + tiene previsto asomar a su plataforma hasta 50 series europeas de aquí a 2024, un número significativo de ellas serán series españolas.

Besos al aire es una idea original de Aitor Gabilondo, que cuenta que "esta historia surgió mirando por el balcón durante el confinamiento. Miraba a los vecinos y pensaba que lo malo que estaba pasando estaba claro, pero que a lo mejor dentro de las casas también estaba pasando algo bueno", cuenta.

Así surgieron ocho historias de amor como las de un enfermero que conoce a una doctora en el hospital, donde tratan a enfermos de Covid; una adolescente vegana obligada a convivir con sus abuelos; la trabajadora de un supermercado y sus pequeños dramas familiares, vecina conflictiva incluida o la un joven que adopta un perro viejo del que acabará prendado, entre otras.

Una escena de 'Besos al aire'. Manuel Fiestas / DISNEY +

Paco León, uno de los protagonistas, destacaba la pluralidad de los personajes en la serie: "Es comedia romántica y me llena de orgullo que me sigan llamando para hacer comedia romántica a mi edad… En Besos al Aire hay perfiles de 20, de 30 y de más, porque el amor y lo romántico no se acaba con la edad", hacía ver.

Esta serie nos retrotrae a un momento duro, el del confinamiento, y aunque en la serie hay drama, las cosas buenas que salieron de aquello son las que están más presentes. "Puede ser que recordar la primera fase del confinamiento y destacando las cosas positivas, cuando a la gente le salió lo de ser mejores… está bien recordarlo. Hay gente que lo ha seguido manteniendo y gente que no, pero está bien siempre recordarse que uno mismo puede ser mejor", reflexionaba Paco León.

Leonor Watling contaba cómo afrontó ella este trabajo. "Cuando me llamaron para esta serie pensé ‘¿ya, tan pronto vamos a contar una historia de esto?’. Pero leí el guión y creo que sin ignorar la realidad Besos al Aire logró contar que la vida no se para. Contarnos una historia de hace tan poco hace bien, de alguna manera es precioso y a alguna gente le hará reír, a otros les curará…", expresaba la actriz.

Besos al Aire es en definitiva, según reza la sinopsis, "un homenaje al optimismo, entereza y sentido del humor de todas esas personas que, incluso en los peores momentos, son capaces de empatizar, querer, y hasta enamorarse".