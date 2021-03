La consejera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado este jueves que si se elimina el tope de 55 años en el proceso de vacunación de AstraZeneca, el Departamento empezará a priorizar la vacunación por franjas de edades y, no, por colectivos específicos. De este modo, Vergés ha afirmado que se vacunarían primero las personas de 80 años para reducir la mortalidad y los ingresos de camas de críticos.

La titular de Salud también ha subrayado que “no se está perdiendo tiempo” por el hecho que no se vuelva a vacunar hasta este miércoles. La consejera ha hecho estas declaraciones desde Pius Hospital de Valls, desde dónde ha pedido mucha precaución a la ciudadanía ante los desplazamientos de este fin de semana.

Vergés ha recalcado que es una buena noticia poder retomar la vacunación de Astrazeneca a partir de este miércoles. Este viernes y sábado se reúnen la Ponència de Vacunes y de la Comisió de Salut Pública para decidir por qué grupos se empieza, si hay que restringir algún perfil y si se amplía el límite de edad de los 55 años. Está previsto que la decisión se formalice en un nuevo Consell Interterritorial lo el próximo lunes.

De hecho, la consejera ha vuelto a pedir que se elimine el tope de los 55 años y que se retome la vacunación en función de las franjas de edad. "No es tanto el llamamiento de colectivos específicos sino llamamiento en la población por el riesgo, en primer lugar aquella que nos puede asegurar la reducción de la mortalidad y también la reducción de ingresos de camas de críticos; esto creemos que es clave", ha resumido Vergés.

Al mismo tiempo, ha destacado que las vacunas no administradas obligarán al Departamento a ponerlas a un "ritmo mucho más ágil". "Estamos preparados para tener este ritmo más ágil y para poder vacunar cuanto más gente mejor con la experiencia que tienen otros países, que ya han vacunado mucho más porcentaje de población porque han tenido más disposición", ha añadido.

A parte, también ha afirmado que les preocupa el estancamiento de los datos de los últimos días y dice que espera que no se produzca un repunte de los contagios. "Tenemos más de 400 ingresados de críticos y alrededor de 1400 pacientes de camas convencionales; tenemos que tener mucha cura para no jugárnosla", ha dicho en referencia al hecho que este fin de semana será el primero de comercios no esenciales abiertos y sin limitaciones de movilidad.

Por esta razón, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad y evitar la interacción social fuera de la burbuja de convivencia.

Preguntada sobre la situación de la Vall d'Aran, ante la posibilidad que sea uno de los territorios con más afluencia de visitantes, la consejera ha pedido también máxima precaución. "Cualquier desplazamiento que se haga en burbuja en este territorio se tiene que hacer con la máxima seguridad y no se tiene que buscar la interacción social, porque no podemos descontrolar la pandemia ni en el Valle de Aran ni en cualquier otro lugar", ha concluido.