La lucha vecinal contra el ‘macroparking’ de Mar de Cristal: "O seguimos insistiendo o nos lo acabarán haciendo"

Cientos de vecinos de Hortaleza han salido a las calles este fin de semana en un segundo intento por frenar la construcción de un aparcamiento disuasorio en Mar de Cristal. Ya lo hicieron en el mes de diciembre. Sin éxito. Y es que el Ayuntamiento continúa adelante con la creación de 284 plazas para coches y 9 para motos en la actual ubicación de una zona que se utiliza a día de hoy como aparcamiento "incontrolado", dicen desde Cibeles. Los vecinos no cesan en su empeño y así lo han hecho saber de nuevo, porque, "o seguimos insistiendo o nos lo acabarán haciendo", señala una de las portavoces de la asociación Cárcavas, Raquel Collado.

Bajo lemas como "no a la especulación urbanística" o "gastar dinero público en un parking privado es corrupción", una veintena de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, juveniles y Ampas del distrito salieron a exigir la construcción de una biblioteca y zonas verdes, "como estaba previsto en otra parcela cercana que también ha sido descartada por el PP en favor de una sede del Samur" en el lugar donde se hará el macroparking.

Ya no solo reivindican este nuevo servicio sino que en caso de que se llevara acabo en otro lugar, no les bastaría. "No queremos el aparcamiento". Primero, porque "no es ecológico" y, segundo, "no beneficia a los vecinos de Hortaleza, sino que atraerá coches de otros barrios, generando más contaminación y atascos", apunta la plataforma conjunta.

Además, los vecinos creen que no es necesario, ya que "se ha comprobado que a diario hay miles de plazas vacías en los aparcamientos gratuitos del centro comercial Gran Vía de Hortaleza o el Palacio de Hielo". Por todo ello se sienten "engañados", ya que el anteproyecto estaba fechado en junio de 2020, y en septiembre el concejal de Ciudadanos, Alberto Serrano, dijo que no había "ningún proyecto", denuncian.

La versión del Ayuntamiento

El Ayuntamiento justifica que la obra responde a un estudio de demanda del pasado abril de 2019 que reflejaba que en ese descampado, donde hoy aparcan trabajadores y residentes, hay 279 vehículos que se quedarían sin lugar donde estacionar si se urbaniza el terreno. Asimismo el área de Medio Ambiente y Movilidad apunta a 20minutos que "la negativa de algunos vecinos no representa a la totalidad" y que la construcción del mismo provoque más tráfico y contaminación es una valoración "subjetiva".

"Lo que va a hacer el Ayuntamiento es adecentar el descampado actual que se utiliza como aparcamiento ilegal. En cualquier caso, el proyecto de construcción sigue en fase de estudio y teniendo en cuenta todas las valoraciones de los vecinos", dice. El área que dirige Carabante cree que este proyecto solo trae ventajas. Primero por la localización "ideal" del mismo situación en la periferia, alejado de los centros urbanos; segundo, porque dará servicio a otros usos asociados, como es el rotacional. También por su conexión con un medio de transporte público potente de fuerte capacidad y frecuencia.