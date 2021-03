Espadas descarta dar "la gestión de la movilidad a una empresa" y señala que no ha dado "ni un euro" a los VTC

En el capítulo del turno ciudadano del pleno, el presidente de Élite Taxi Sevilla, Pedro López, cuya organización celebraba recientemente una movilización por las calles de la ciudad, ha señalado el "malestar" de su gremio ante la "cierta connivencia" a su entender mostrada por Espadas respecto a Uber, a cuenta de su reciente participación en un debate de Nueva Economía Fórum (NEF), junto al director general de Uber en España, Juan Galiardo.

En dicho foro, Espadas y Galiardo apostaban por la "colaboración público privada" para afrontar los retos de Sevilla en materia de movilidad y el "cambio" que se espera en cuanto a los medios de transporte en las ciudades.

En ese contexto, el director general de Uber en España apostaba por "integrar" en la aplicación digital de Uber información sobre "las diferentes alternativas de transporte público" que hay en Sevilla, como "canal adicional", abogando además por una "gradual convergencia de las regulaciones" del taxi y los VTC como solución al conflicto que enfrenta a ambos sectores.

Tras ello, Élite Taxi teme que Uber sea finalmente la entidad encargada de gestionar la largamente anunciada plataforma tecnológica de gestión integral del servicio de taxis de Sevilla, comprometida desde hace años y años por el Consistorio.

Por eso, Pedro López ha reclamado a Espadas que aclare si tiene "la pretensión de dar la gestión de la movilidad a plataformas como Uber", lamentando que el alcalde "tontee con la competencia" del sector del taxi, enfrentado con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para las empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify.

Espadas ha respondido que "en ningún caso" pretende entregar "la gestión de la movilidad a una empresa privada", defendiendo las "importantes ayudas" desplegadas por el Ayuntamiento para los taxistas y recordando que el mismo no ha concedido "ni un solo euro de ayuda" para el sector de los VTC, cuya regulación inicial depende según insiste de la Junta de Andalucía, para que los municipios la apliquen. El presidente de Élite Sevilla, no obstante, ha opinado que el Ayuntamiento tiene "potestad" para regular pero no ve "voluntad política".