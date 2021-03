La periodista Julia Otero ha regresado este jueves al programa que conduce en Onda Cero, Julia en la Onda, tras ausentarse de su puesto de trabajo con el fin de centrarse en su lucha contra el cáncer de colon. Después de un mes alejada de la radio, la comunicadora ha vuelto a este medio para contar cómo se encuentra.

La presentadora ha intervenido para conversar con Carmen Juan, quien se pone al frente del espacio radiofónico desde mediados de febrero, y con el resto de sus compañeros. Lo ha hecho desde su casa, donde ha montado "un estudio coqueto".

Con tono de humor, Otero ha confesado que les ha pedido "tregua" a sus vecinos: "Mis vecinos han decidido cambiar la bañera por un plato de ducha y les he pedido que, por favor, me dejen una hora sin ruido".

📣¡Todos atentos, que esta tarde la jefa @julia_otero vendrá un ratito a divertirse a #JELO! ❤️ pic.twitter.com/ybudKI4jIY — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) March 18, 2021

En cuanto a su recuperación, ha hablado con optimismo. "Me he dedicado a otra radio... que es con la que me voy a poner buena", ha expresado, antes de añadir que "entre fase y fase, entre cosita y cosita, seguiremos asomándonos a la radio".

Finalmente, ha agradecido a su equipo el trabajo que hace cada día para sacar adelante Julia en la Onda: "Qué magnífica compañía es la radio a todas horas del día. Estáis haciendo un trabajo impresionante. Os escucho y a veces me olvido de que es mi programa, me hacéis mucha compañía".