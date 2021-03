El Tribunal Supremo deniega la suspensión del cierre en Madrid en el puente solicitada por Vox

El Tribunal Supremoha denegado la suspensión cautelarísima del cierre perimetral de la Comunidad de Madriddurante el puente de San José y la Semana Santa solicitada por Vox.

En el auto, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, establece que no aprecia las razones "de especial urgencia" que alegó Vox al presentar la solicitud, teniendo en cuenta que el Decreto impugnado se publicó el 13 de marzo y el recurso no se interpuso hasta el día 17. "No es congruente esa demora con la pretensión que resolvamos 'inaudita parte' (sin escuchar alegaciones de otras partes)", señala el documento.

Asimismo, los magistrados destacan que Vox no ha ofrecido "razones concretas" a la hora de exigir esa anulación del cierre, pues aseguran que sus alegaciones, "de carácter general", se encaminan más bien a afirmar la nulidad de las medidas, "pero no explican qué situaciones irreversibles se producirían sin la suspensión reclamada".

De esta forma, el auto concluye que dicha solicitud se ha presentado sin escuchar antes las razones de la Comunidad de Madrid y a la Abogacía del Estado, a quienes urge a presentar alegaciones antes de las 14.00 horas del 23 de marzo para que el Supremo resuelva antes de la Semana Santa.

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid recurrió este miércoles la orden por la que se establece el cierre perimetral, considerando "justo, necesario y urgente" la suspensión del decreto. "Había que actuar de inmediato. España no puede detenerse", avanzó la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, en su cuenta de Twitter.

Hemos presentado en el Tribunal Supremo suspensión cautelar de la orden de cierre de Madrid para este puente y Semana Santa.

Había que actuar de inmediato.

España no puede detenerse. #ProtejamosMadridpic.twitter.com/yCk1pG6zQA — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 17, 2021

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó el sábado la aplicación del cierre perimetral, pero ya adelantó que también lo recurriría ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponerlo.