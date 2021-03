La periodista María Casado aboga por contar noticias "de una manera cercana, como si le hablaras a un amigo"

La periodista ha conversado con los estudiantes sobre su trayectoria profesional y de la importancia de perseguir los sueños "y dedicarse a lo que a uno le gusta", "sin miedo", con convicción y "con mucho esfuerzo". Ha explicado que para ella el periodismo es "una forma de entender la vida, un servicio público sin el que no hay democracia ni libertad".

"El periodismo debe ser útil a los demás", ha insistido Casado, quien ha animado a los escolares a ver las noticias en medios diferentes "para contrastar y saber qué fuentes son fiables".

A preguntas del alumnado, ha dicho sentirse "muy orgullosa" de la organización de la reciente Gala de los Goya, que presentó junto al actor Antonio Banderas, y que ha considerado "otra forma de entender el entretenimiento". "Venir a Málaga no solo fue un cambio de trabajo, sobre todo fue un cambio de vida. Le volvería a decir mil veces sí a Antonio Banderas, aquí me he encontrado un equipo muy pequeñito pero con mucho talento, Málaga es una ciudad donde todo es posible", ha afirmado.

Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Casado comenzó a trabajar en 1999 en los servicios informativos de Ràdio 4 de Radio Nacional de España (RNE) como redactora. Tras un paso por Catalunya Radio, donde fue productora del programa El Matí, volvió a RNE en 2003 como subdirectora del magazine Amb molt de gust.

En 2005 se incorporó a los Servicios informativos de TVE, presentando programas como El Telediario, 59 segundos, Los Desayunos de TVE y La mañana de la 1. En 2019 dirigió el debate con los candidatos a la Presidencia del Gobierno organizado por la AcademiaTV.

Desde junio de 2020 María Casado es directora de Teatro Soho Televisión (TST), la división audiovisual creada por Antonio Banderas en Málaga. En menos de un año la productora ha llevado a cabo dos proyectos televisivos, el primero fue el programa musical Escena en Blanco & Negro para Amazon Prime Video, y el segundo ha sido la reciente Gala de los Premios Goya. Ha recibido numerosos premios, como la Antena de Oro, el Micrófono de Oro y el Premio Joan Ramón Mainat, entre otros.

EL PROYECTO

'La Prensa en mi mochila' es un proyecto de alfabetización mediática de la Asociación de la Prensa de Málaga para acercar los medios de comunicación a los alumnos de Primaria y Secundaria de la provincia a través de talleres que imparten periodistas durante todo el curso escolar 2020/2021.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa" y la Diputación de Málaga, a través de su Área de Educación, Juventud y Deporte y el patrocinio de CaixaBank. Cuenta, además, con la colaboración de los diarios SUR, Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, El Noticiero y Viva Málaga que aportan material para trabajar en las aulas.

El programa se desarrolla en 40 centros escolares en su mayoría ubicados en zonas necesitadas de transformación social. Está previsto que en torno a unas 2.500 personas, entre alumnado, docentes y familias, se beneficien este curso del proyecto, ya que no solo se imparten clases con los escolares del último curso de Primaria y del segundo ciclo de Secundaria, sino que también se pretende involucrar al profesorado y a las familias con charlas y formación, de manera que toda la comunidad educativa forme parte de esta iniciativa que apuesta por la alfabetización mediática. Las fechas de las citas virtuales de este trimestre se pueden consultar en la web.