La "drástica decisión" de Estela Grande: mudarse tras haber comprado una casa

Estela Grande se hizo conocida por su participación en Gran Hermano VIP 7. Tras su paso por el programa su relación con Diego Matamoros terminó y la joven tuvo que reinventarse.

Su experiencia en el reality de Telecinco hizo que pudiera trabajar en la televisión. Actualmente colabora en algunos programas y, además, tiene una incipiente carrera como influencer, ya que cuenta con 386.000 seguidores en Instagram.

Además de eso, también tiene, al igual que su ex, su propio espacio en Mtmad, donde sube un vídeo semanal hablando de cualquier tema de interés para sus seguidores.

Hace poco Estela se compró una casa en Madrid y sus fans pudieron vivir con ella el proceso de decorarla y acomodarla a su gusto. Sin embargo, poco después de eso, en su última aparición en Mtmad, ha confesado que está pensando en mudarse.

El motivo es que el tamaño de la casa hace que, con solo dos o tres cosas por medio, ya parezca que está desordenada y Grande ha dicho sentir que se agobia "un poco, bastante".

"Tengo que tener mogollón de cuidado y cada vez que utilizo algo volverlo a guardar en su sitio y, la verdad, a mí ser ordenada no es lo que más me caracteriza", afirma mientras muestra a los espectadores sus problemas de organización.

"He estado mirando casas nuevas y de aquí a verano es probable, bastante probable, que me mude", afirmaba. Tal es el drama de la influencer que tiene miedo de que su madre vea el vídeo por lo que pueda pensar. "No sé si mudarme a una casa grande en el centro de Madrid o incluso irme a las afueras, como vivía antes, rollo Boadilla, Majadahonda o Pozuelo", ha dicho dejando claro que le ha dedicado un tiempo de reflexión a este asunto.

En el vídeo muestra su cocina, el salón y su habitación y hace hincapié en el agobio que le produce dejarse dos o tres cosas sin recoger porque si vuelve tarde del trabajo se le acumula.

"Estoy mirando alquiler porque esta casa ya es comprada y no puedo, no porque no quiera, ojalá pudiese comprar una", ha admitido finalmente. Parece que no tomó una buena decisión de compra y en unos meses es posible que empiece, otra vez, a compartir vídeos decorando su nueva casa.