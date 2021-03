Las tendencias de maquillaje que vimos en los Grammy y que nos acompañarán esta primavera

Las galas de premios son siempre una gran fuente de inspiración para las tendencias que van a acontecer esa temporada y nos ayudan a visualizar cómo integrarlas en nuestro día a día (o en alguna noche especial).

Para esto los Grammy no son una excepción, y aunque algunas estrellas nos decepcionaron un poco con su estilismo, no pasó esto con el maquillaje, dándonos propuestas muy refrescantes para esta primavera.

Dua Lipa y las sombras 'candy' en tonos malva

La ganadora del Grammy al Mejor Álbum de Pop Vocal nos deslumbró con su vestido de Atelier Versace, pero su maquillaje no se quedó atrás.Dua Lipa se presentó a la gala con una sombra de ojos candy en color lavanda cuyos destellos hacían competencia a los flashes de los fotógrafos.

Aunque este color fue el favorito durante todo el año pasado, todavía no nos va a abandonar y va a estar muy presente durante toda la temporada primavera-verano. Durante su actuación apostó por un tono de rosa muy fuerte, color que no paramos de ver en cualquier pasarela y en todos los escaparates.

El acabado brillante, como si fuera un caramelo, promete ser uno de los must have para nuestros párpados. Los colores mates se quedan un poco apartados este año para cederles todo el protagonismo a los acabados frost o candy, aunque no quiere decir que desaparezcan.

Taylor Swift y la sencillez de los colores de la primavera

Taylor Swiftnos dejó perplejos con su minivestido floral de Óscar de la Renta, al que acompañó con un maquillaje a la altura. La alegoría de la primavera de la cantante se trasladó a su mirada gracias a los tonos melocotón que usó en sus párpados para resaltar el color de sus ojos.

Para unificar el maquillaje y que quede todo más integrado y natural, Swift optó por utilizar el mismo tono en sus mejillas y labios, algo que veremos mucho esta primavera. Otro de los detalles a resaltar es el toque de luz en el lagrimal con una sombra vainilla mate.

Finalmente, para darle su toque personal, la cantante delineó sus ojos con un cateye bastante fino, lo justo para conseguir más intensidad y alargar su ya muy felina mirada.