Puig, després de l'anunci d'Iglesias, defèn que "cada partit ha de presentar allò que considere millor"

20M EP

El president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha defès aquest dilluns que "cada partit ha de presentar allò que considere millor" per a superar la situació actual, després de coincidir amb la sorpresa generalitzada per l'anunci de Pablo Iglesias de deixar la vicepresidència del Govern per ser candidat de Podem a Madrid.