Los vecinos inician "15 días de resistencia" para evitar el desahucio de una familia con cuatro menores

Una familia vulnerable de Barcelona denuncia que se enfrenta a un desahucio con fecha abierta desde este lunes y durante las próximas dos semanas. Claudia, sus seis hijos y un nieto –en total, cuatro menores de edad- podrían ser desahuciados del piso donde viven en el barrio del Poble Sec “cualquier día y en cualquier hora” desde este lunes. En rueda de prensa ante su casa, el Sindicato de Barrio del Poble Sec ha calificado la situación de “demencial” y ha reprochado a la propiedad, un gran tenedor, que no haya querido negociar. Los activistas han denunciado las “falsas promesas” de Generalitat y el Gobierno en relación a los desahucios. Han programado actividades las próximas dos semanas para parar el desalojo.

Desde el Sindicato han lamentado que no se esté ofreciendo una alternativa habitacional “digna” a Claudia y critican que solo se le ofrezca un hostal durante diez días desde el desahucio, donde no hay cocina, y dónde solo podría dormir. Pasados estos diez días, Claudia se encontraría en la calle. “Esta situación no se digna. Yo no tengo papeles, pero mis hijos son españoles y tienen derecho a una vivienda digna”, ha dicho Claudia, que ha asegurado que toda la situación está siendo “una pesadilla”. “Somos muchas familias en esta situación, tenemos hijos y tenemos mucho a perder”, ha añadido.

La afectada explica que desde hace unos días el Ayuntamiento ha atendido a su hija, que ya es mayor de edad y sí que tiene los papeles. Ahora están en negociaciones para ver si cumple los requisitos para ser incluida en la mesa de emergencia. Con todo, recuerdan que esta mesa tiene una lista de espera de más de dos años, de forma que tampoco les solucionaría la situación a corto plazo.

Reproches a las instituciones

Desde el Sindicato han reprochado tanto al Gobierno como a la Generalitat que hayan hecho decretos y leyes para evitar desahucios a familias vulnerables, pero que después se produzcan igualmente. Además, también han pedido al Govern que deje de enviar antidisturbios para ejecutar los desahucios. Por otro lado, han exigido al Ayuntamiento de Barcelona que sancione a la gran tenedora de la propiedad por no querer ofrecer un alquiler social.

“Denunciamos las falsas promesas de las instituciones”, ha dicho Berta, portavoz del Sindicato, que ha añadido que los gobiernos “están haciendo ver que hacen políticas sociales cuando la gente que está parando los desahucios son los grupos de defensa de la vivienda”.

Además, han criticado que las instituciones califiquen de violencia la quema de contenedores durante las manifestaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasel y han dicho que lo que sí que es violencia es no llegar a final de mes o un desahucio con fecha abierta en plena pandemia.

Desde el Sindicato han asegurado que Claudia “se queda en el barrio” y han avisado que cuando intenten desahuciarla “encontrarán un pueblo en pie de guerra”. Para parar el desahucio, los activistas han convocado actividades cada mañana durante las próximas dos semanas para asegurar que siempre haya gente cerca de la vivienda. Harán desde conciertos musicales hasta talleres diversos, así como varias actividades culturales con entidades del barrio y sesiones de deporte.

La situación de Claudia

Claudia vive con sus seis hijos y un nieto en un piso de menos de 50 m² en la calle Radas de Barcelona, en el Poble Sec. Según explica, ella pagaba puntualmente su alquiler, hasta que se dio cuenta de que estaba siendo estafada y no lo pagaba a la propietaria de la vivienda, sino a otra persona. La propietaria puso en marcha el procedimiento para que se la desahuciara y no aceptó que Claudia le pagara el alquiler a ella ni le quiso ofrecer un alquiler social una vez empezada la pandemia.

El desahucio se fijó para el mes de noviembre, pero el apoyo vecinal lo consiguió parar. Ahora el desahucio está con fecha abierta y se puede producir en cualquier momento desde este lunes y durante los próximos 15 días.