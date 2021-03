Otegi acusa al PNV de no tener "ningún interés" en pactar con EH Bildu y no querer que haya "acuerdos entre abertzales"

20M EP

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de ser responsable de que en Euskadi no se produzcan "acuerdos entre abertzales" al no tener "ningún interés en pactar" con la coalición soberanista. "Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu", ha añadido.