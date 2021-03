Pocholo, en 'El hormiguero': "Hacer fiestas ahora con la covid es una falta de respeto y responsabilidad"

El hormiguero concluyó la semana con la visita de un personaje que lleva asociado a su nombre la palabra fiesta, Pocholo Martínez-Bordiú. "Acabo de llegar de Ibiza", afirmó nada más sentarse en la mesa del programa.

"Como ser humano estoy muy preocupado y aterrado por lo que está cayendo. No he pasado la covid, pero le tengo mucho respeto", reconoció el madrileño. "Tengo gente cercana que está sufriendo mucho, y eso me duele", añadió.

Eso sí, reconoció que "soy fiesta pura, como se sabe, pero las fiestas hay que montarlas cuando se puede, pero en este momento tan grave, me parece una falta de respeto y responsabilidad de la gente por lo que está haciendo, que si no esto no se acaba nunca. Por mi parte, ahora mismo, pies quietos".

“Me gusta la fiesta y la monto cuando se puede. Pero ahora no, sino esto no se acabará nunca” - El rey de la fiesta está preocupado por el COVID #PocholoEHpic.twitter.com/T2IPbBgG5E — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

Pocholo también recordó en El hormiguero como surgió su historia con la mochila: "Fue en el programa Hotel Glam, alguien la cortó", recordó, pero, a raíz de eso, todo el mundo le recuerda su accesorio cada vez que le nombra.

Y aprovechando ese tirón, el madrileño ha creado una marca de mochilas, las 'pochilas', comentó. Además, le regaló una bolsa de su creación a Pablo Motos "para que lleves la esterilla de yoga".

“Mi mochila es un fenómeno nacional” - Las “Pochilas” y las “Campochilas” son el nuevo negocio de Pocholo #PocholoEHpic.twitter.com/sw1mpPJqGd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

"Quiero saber que llevas en tu mochila", señaló el presentador, y su invitado comenzó sacar lo que llevaba dentro: "Un pareo, amuletos, caramelos...", entonces el valenciano le preguntó: "¿Sigues salvaje o estás más calmado con los años?".

Pocholo le contestó que "he elegido caminos con corazón que me han llevado hasta donde soy, pero ya no bebo nada". Tras su comentario, Motos afirmó: "Pero si tú has bebido más que todo este plató junto".

Pocholo nos reconoce que ha cambiado sus hábitos “fiesteros” para mantenerse sano #PocholoEHpic.twitter.com/sJJw89MHRf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

"Me bebía lo que me diesen, pero he cortado con el alcohol porque es una fase con la que hay que acabar porque si no te mueres", admitió Pocholo. "Yo nací enfermo, tengo hepatitis vírica porque pincharon a mi madre con una aguja con esa enfermedad y la llevo conmigo", afirmó.