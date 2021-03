Consum destina 19,7 milions d'euros a projectes socials en 2020, un 8% més que en 2019 per la crisi del coronavirus

20M EP

NOTICIA

Consum va destinar 19,7 milions d'euros a projectes d'acció social durant el 2020, xifra que representa un 8 per cent més que l'exercici anterior per la crisi del coronavirus. La cooperativa ha seguit col·laborant amb més de 1.106 projectes socials en totes les comunitats on està present, segons ha informat en un comunicat.