La presentadora de Espejo público, Susanna Griso, ha sufrido este miércoles un pequeño percance en directo. Un cambio de última hora en la escaleta de su programa le ha jugado una mala pasada a la periodista que se ha quedado descolocada.

Tras hablar sobre un vídeo que se ha hecho viral en redes, la conductora del magazine matutinoiba a dar paso a otro tema: "Paca la Piraña ha entrado en el Congreso", cuando un cambio de última hora en el teleprónter ha dejado descolocada a la comunicadora.

Al parecer, el equipo de EP ha cambiado bruscamente el texto y lo ha sustituido por la historia de Luis Rodriguez Patiño, un cura que lucha por la igualdad en el seno de la Iglesia pidiendo que las mujeres puedan ser sacerdotes. "A ver, no me hagáis estas cosas. Me cambiáis Paca la Piraña por un cura. A ver cómo hago yo el recorrido", ha comentado la presentadora.

"Mira que me invento cosas para hacer transiciones, pero ahora ya tiro la toalla", ha bromeado Susanna Griso. El resto de colaboradores se han echado a reír tras la ocurrencia de su compañera. Finalmente, Diego Revuelta ha introducido el tema del cura y la catalana a vuelto a recalcar que, más tarde, ella hablara de Paca la Piraña.

La actriz ha aparecido en un discurso de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados en el que puso como ejemplo a la intérprete transexual en su intervención. "Ya que el Diputado Espinosa de los Monteros se refería a mi hablando de la ley trans, le voy a decir una cosa para que lo entienda usted. ¿Sabe la diferencia entre Paca La Piraña y el señor Abascal? Paca La Piraña hizo la mili señoría", comentó el vicepresidente segundo.