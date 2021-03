Este miércoles, Horizonte cambió de tercio y trató algunos temas fuera de los habituales del programa, como el feminismo o la pornografía. Concretamente, la llamada pornografía delictiva, que se disparó durante la pandemia, y de la investigación que llevó a Pornhub a borrar muchos de sus vídeos.

Violaciones y abusos de menores son algunos de los contenidos que descubrió The New York Times en la plataforma, e inició una investigación que expuso la pornografía no consentida, con casos vertebrados por vídeos robados o venganzas. La escritora Mabel Lozano acudió al formato para hablar de los efectos de estos contenidos en la adolescencia, y en cómo afecta en sus relaciones carnales.

¿Carencias educativas?

La experta publicó un libro llamado Pornoxplotación, donde se habla de la pornografía como la prostitución 2.0, y explicó en el programa dirigido por Iker Jiménez que el porno nunca había sido tan accesible ni violento como a día de hoy. Además, incidió en lafalta de educación sexual que lleva a que los jóvenes normalicen prácticas abusivas, algo que actúa como catalizador de crímenes sexuales: "Relacionan el sexo con el poder y no con el placer", dijo.

Por otro lado, el psiquiatra José Miguel Gaona compartió los datos de un estudio sobre cómo afecta el abuso del consumo de la pornografía en el cerebro de los jóvenes: "Los efectos son similares a los de la droga, a una adicción en la que cada vez se quiere un consumo más fuerte y que afecta, como las drogas, a la estructura de su cerebero", comenzó.

“Con el abuso de este tipo de contenidos, el cerebro involuciona, produce hipofrontalismo, es decir, que afecta a la hora de tomar decisiones y supone una vuelta a la infancia. El porno es un pelotazo de dopamina y esto afecta a la estructura del cerebro, que no puede madurar”, ha concluido.