Pérez Calvo (Cs) dice que la relación con el PP es "buena" y que no tiene que afectar la crisis de Murcia

El deseo de Cs es mantener la coalición con el PP en la capital aragonesa. "Si es así, significa que se está beneficiando a los zaragozanos, que no están sufriendo las consecuencias de los enfrentamientos internos o de posibles corrupciones" porque "no hay nada extraño", ha proclamado Pérez Calvo. Ha añadido que "en la medida en que eso sea así, y confiemos en que sea así, las cosas irán por donde tienen que ir y no habrá ningún problema".

En declaraciones a Europa Press, Pérez Calvo ha dicho que el Gobierno de coalición de la capital aragonesa "está trabajando, cumpliendo los objetivos del pacto" de gobierno, recordando que hace una semana se aprobó el Presupuesto de 2021, de forma que "nadie entendería" una situación distinta y que "estaría fuera de lugar que los zaragozanos pagaran los platos rotos de una crisis en Murcia".

"Somos un partido suficientemente responsable como para no llevar las disputas de partidos o las posibles discrepancias con otras fuerzas a la acción de gobierno", ha aseverado Pérez Calvo, quien ha insistido en que los zaragozanos no deben pagar las consecuencias de la situación en otras regiones. "No estamos en eso en absoluto", ha zanjado.

INTERÉS ELECTORAL

Sin embargo, "lo ocurrido en Madrid", donde la presidenta del Gobierno de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien estaba coaligada con Cs, ha convocado elecciones para el 4 de mayo, "no ayuda a seguir teniendo una relación de cordialidad entre los partidos, cuando son situaciones evitables".

La presidenta madrileña "ha roto de manera unilateral, sin encomendarse a nadie, ha cesado a nuestros compañeros" y la convocatoria de elecciones "no responde a una causa justificada", ha opinado Pérez Calvo.

A su juicio, la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid "responde al interés electoral de ella", de forma que Cs no llevará ese "escenario" a otros ámbitos. "Es una pena que lo que ha hecho Díaz Ayuso enrarezca las relaciones de Cs y PP, puesto que no es agradable".

Para el líder de Cs en Aragón es "de una frivolidad tremenda" que Díaz Ayuso haya convocado elecciones autonómicas. "No tiene justificación de ningún tipo romper de esa manera, unilateral, un Gobierno por una supuesta moción de censura que le íbamos a presentar, que ni se esperaba ni nada", ha agregado.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

La situación del Gobierno de Murcia era "insostenible desde el punto de vista del acuerdo de gobierno", ha indicado Daniel Pérez Calvo, considerando que "desde el momento en que un acuerdo de gobierno no da más de sí en lo que afecta a trabajar por el bien común de Murcia, hay que tomar decisiones".

Desde que Cs propició -en enero- la dimisión del consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, por vacunarse contra la COVID-19 antes de tiempo, "la situación se ha ido deteriorando y ya no era posible cumplir los pactos de gobierno", empezando por los "mangoneos" que Cs ha ido "denunciando", de forma que "era imposible seguir adelante".

En el caso de Castilla y León, donde el PSOE ha presentado también este miércoles una moción de censura, "habría que preguntarle al PSOE qué pretende exactamente", considerando que "no es equiparable" a la situación de Murcia.

Ha recalcado que Cs no tiene "nada que ver" con la moción del PSOE castellano-leonés, recordando que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, dijo en Zaragoza que el supuesto acuerdo de Cs con el PSOE en aquella región "era un rumor que no se sabía de donde salía".