Cvirus.- Garamendi (CEOE) creu que hem de "sacrificar-nos una mica" en Setmana Santa per a "salvar l'estiu"

Garamendi ha volgut deixar clar el seu "respecte" a la decisió que prenga cada autonomia sobre si tancar o no perimetralment en Setmana Santa però "també és cert que podria haver-hi una quarta onada", ha avisat, per la qual cosa ha apel·lat a la "responsabilitat", a la "moderació" i al "diàleg".

El líder de la patronal s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de la firma de l'acord de col·laboració entre la Generalitat, la CEOE i la CEV per al desenvolupament en l'autonomia del Pla Sumem de la Fundació CEOE, en ser preguntat per la negativa de la Comunitat de Madrid a tancar perimetralment i l'impacte econòmic d'aquests tancaments en Setmana Santa.

"La realitat és que cada CA, dins de la seua pròpia autonomia, ha anat prenent les seues decisions i respectem les decisions que s'han pogut prendre perquè hi ha versions per a un o altre sentit", ha apuntat.

Des de la CEOE, "des del principi ens vam posar a la disposició del Ministeri de Sanitat i de cadascuna de les comunitats i insistim a treballar tots junts perquè la salut més economia funcione", ha recordat, "però no entrem en si tancament o no tancament", ha dit, perquè "els responsables polítics de cada autonomia tenen la seua capacitat per a gestionar com consideren".

No obstant açò, el líder de la patronal espanyola ha assenyalat que "el que vivim tot l'any és dur, especialment per a molts sectors", i en una regió com la Comunitat Valenciana "el turisme és clau" però "també és cert que podria haver-hi una quarta onada del virus", ha avisat, i encara que "a tots ens encantaria estar a Altea o en un altre lloc, haurem d'estar on els responsables ens marquen", ha admès.

En la seua opinió, "sacrificar-nos una mica ara és una cosa que "pagarà la pena". "Salvem l'estiu", ha reclamat.

Per la seua banda, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha assenyalat que "en aquesta situació de pandèmia que vivim estressats el millor que pot haver-hi és unitat d'acció, això seria el recomanable i Madrid ha anat a la contra de la resta de comunitats".

En tot cas, "Espanya és un poc més que Madrid i Barcelona" i a partir d'ací "ara l'important és centrar-nos en la vacuna" i donar "solució als empresaris i empresàries que volen treballar amb seguretat i ara no poden", ha conclòs.