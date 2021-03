Miguel Ángel Muñoz: "No tengo tan claro que deba volver 'Un paso adelante'"

Hace algún tiempo empezaron a sonar los rumores: Un paso adelante, la mítica serie de los años dos mil, podría volver en forma de nueva versión. Pero no.

"Hay que tener cierto sentido común para ver un vídeo de Instagram con un filtro absurdo y dos personas riéndose y no creer que es una noticia de que se confirma un proyecto", dice Miguel Ángel Muñoz, uno de los protagonistas de UPA y fuente involuntaria del rumor por aquella broma en redes sociales.

"Yo nunca lo he confirmado. Me ha divertido mucho cuando ha surgido la noticia", decía el actor durante la presentación de The Dancer, el nuevo concurso de La 1 y donde él es uno de los capitanes.

"El año pasado rodé una película con Pablo Puyol y Jesús del Cerro, que era productor y director de la serie y no compartíamos el mismo criterio. Pablo por ejemplo estaría encantado de que volviera la serie", revela el actor.

Pero Miguel Ángel Muñoz no opina lo mismo "siempre he dicho que no lo tengo tan claro, porque cuando algo tiene tanto éxito como Un paso adelante es mejor dejar las cosas como están".

Pero el actor sí ve con buenos ojos que haya una serie sobre baile, una disciplina que siempre vuelve a él. "Si a alguien se le ocurre hacer un proyecto superinteresante, quién sabe. Yo estoy feliz con lo que sucedió y encantado de hacer otros proyectos".

"Hace falta una serie como la que hicimos, pero no hace falta que sea la misma", remarca Miguel Ángel Muñoz. "Ahora en España hay más talento del que había hace 20 años gracias a Un paso adelante, después a Fama y espero que también gracias a The Dancer", concluye.