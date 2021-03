Mueren por coronavirus tres pacientes que compartieron ambulancia para acudir a diálisis en Almería

La polémica se ha desatado en Almería tras la muerte por coronavirus de tres pacientes con diálisis que compartieron ambulancia de camino al Hospital. Los hechos ocurrieron a finales de febrero, cuando una ambulancia transportó a cinco pacientes con problemas renales, de los cuales tres han fallecido.

No hay evidencias de ningún tipo para asegurar que el contagio de esas personas se produjo en el vehículo sanitario, pero sí hay sospechas. Así lo denuncia la presidenta de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón de Almería (Alcer), Marta Moreno.

En una entrevista para la Cadena Ser, Moreno ha asegurado de manera rotunda que "este contagio múltiple se podía haber evitado", para después matizar que "no quiere decir que el contagio se haya dado en la ambulancia, pero si hay posibilidad que haya sido así, aunque no certeza".

La presidenta exige que lo sucedido sirva de precedente para evitar que se repita esta práctica de compartir ambulancia. "No podemos decir tajantemente que se contagiaron en la ambulancia, pero para que esto no vuelva a ocurrir, pedimos que se prohíba que viajen cinco personas en una ambulancia. No debería superar los tres pacientes con diálisis. Con tres pacientes, podrían viajar cada uno en una fila de asientos y se mantendrían todas la medidas de seguridad".

Moreno ha aprovechado también para pedir que se priorice la vacunación para este tipo de pacientes, debido al riesgo que tienen en caso de coger el coronavirus. "Los médicos que nos asisten dicen que nos tenían que haber vacunado a la misma vez que a ellos. Es decir, en enero. Y estamos esperando a que nos inmunicen a finales de marzo o principios de abril. Todavía no se sabe oficialmente".

Además, aprovecha para pedir coordinación entre administraciones, porque están en juego muchas vidas humanas. "Se lanzan la pelota de uno a otro. Salud Pública asegura que esta decisión debe tomarla cada Comunidad Autónoma y cada comunidad dice que esa decisión es de Salud Pública. Además nos dicen que ya hay establecido un calendario de vacunación y de momento se va a respetar".

Por último, el Gobierno andaluz emitió un breve comunicado en la tarde del martes donde aseguraba que "no hay ningún brote de Covid-19 declarado en la red de alertas asociado al transporte sanitario en Almería".