Ortega niega que haya abandonado a su suerte a la cultura y el PSOE dice que no les soportan más tiempo

De este modo ha respondido el consejero a las críticas del procurador socialista José Luis Vázquez quien ha reprochado la "indolencia" de la Junta, con una crítica expresa al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que en sus intervenciones ha evidenciado que cree que es un sector "irrelevante e invisible".

"El delirio es cuando se niega la realidad desde el Gobierno", ha advertido el socialista al inicio de su intervención en la que ha cuestionado las "limosnas" del Gobierno de PP y Ciudadanos a un sector al que "han arruinado" y que no quiere que la Junta sea ni su colega, ni su médico ni su terapeuta. "No les soportan más tiempo", ha advertido el socialista que ha recordado que la cultura se volverá a manifestar el domingo día 14 porque "están rotos de dolor", lo que espera que no sea respondido con la "necia actitud" de creer que es una actividad cultural gratuita.

El consejero ha apelado por su parte a la próxima llegada de la primavera para llamar al "amor y al cariño" y tender su mano al consenso con el sector y con los grupos para conseguir un gran pacto por la cultura que se saque del debate partidista.

En tono de broma ha asumido que tendrá que intervenir en las Cortes con referencias a Barrio Sésamo para que la oposición entienda en qué consiste un patrocinio como el que tuvo lugar con Prodigios. "Es tedioso tener que explicarlo otra vez", ha añadido.