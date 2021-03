Coronavirus.- La capital baja su incidencia hasta los 95,1 y 44 municipios no registran casos en dos semanas

Por su parte, frente a estos municipios que no suman contagios en los últimos 14 días se siguen situando los que actualmente tienen restricciones adicionales como son cierre de actividad no esencial o cierre perimetral. Se trata de Montejaque (1.264,5) y Árchez (779,2). No obstante, Benaoján, que también cuenta con medidas más restrictivas, ha conseguido bajar de los 500 casos y situar la tasa este martes en 412,9.

Así las cosas, por distritos sanitarios, en el de Axarquía (con una tasa de 51,4 y en nivel 2 que le permite hasta las 21.30 horas la apertura de la hostelería y de negocios comerciales) los municipios que tienen una tasa cero en las dos últimas semanas son 13. Se trata de las localidades de Alcaucín, Alfarnatejo, Arenas, Benamargosa, El Borge, Canillas de Aceiturno, Colmenar, Comares, Cútar, Iznate, Salares, Sayalonga.

Por su parte, en el distrito Costa del Sol (143,5) ningún municipio supera los 200 casos por cada 100 habitantes en dos semanas y tampoco registra ninguno con cero casos. De este distrito sanitario, según los datos consultados por Europa Press, los que menos casos concentran son Benahavís (142), Benalmádena (85,3) y Torremolinos (53,5).

Los municipios correspondientes al distrito sanitario Costa del Sol se encuentran actualmente en el nivel 3 grado 1, según los datos de la Junta.

En el distrito sanitario de La Vega, con una tasa de 74,4 y en nivel 2, los municipios con una tasa cero de incidencia en 14 días son Cañete la Real, Cuevas Bajas, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario.

Por otro lado, las localidades en este distrito sanitario que concentran un mayor número de casos son Alameda (222,8) y Teba (373,9), mientras que los demás municipios no llegan a los 100.

En el distrito Málaga, que tiene una tasa de 89,2 y también está en el nivel 2, tres municipios tienen tasa cero en 14 días: Macharaviaya, Moclinejo y Totalán.

Por su parte, las demás localidades de este distrito sanitario suman casos pero no supera ninguna los 100. Así, Almogía tiene una tasa de 52,7; Málaga capital la sitúa en 95,1 y Rincón de la Victoria en 26,7.

SERRANÍA Y GUALDALHORCE

El distrito sanitario de Serranía tiene una tasa de 170,9 y los municipios que lo componen permanecen en nivel 4 grado 1, a excepción de Montejaque, que está en nivel 4 grado 2, por lo que tiene cierre perimetral y de actividad no esencial.

Los municipios que tienen cero casos en 14 días son 15: Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cuevas del Becerro, Faraján, Genalguacil, Jimera de Líbar, Júzcar, Montecorto, Parauta, Pujerra.

Se da la circunstancia que en este distrito sanitario, que suma más municipios sin casos, está la localidad que no ha registrado positivos en toda la pandemia, Atajate, y dos de las localidades que tienen actualmente la tasa más alta como es Montejaque (1.264,5), con actividad no esencial cerrada, y Benaoján (412,9), que está cerrada perimetralmente.

En el distrito de Valle del Guadalhorce, que tiene una tasa de 71,7 y está en nivel 2, Alozaina, Ardales, Carratraca, Casarabonela, Guaro y Tolox no han registrado casos en las últimas dos semanas. Frente a ello, en este distrito sanitario el municipio que tiene una tasa más alta es Monda, con 185,4, al que le sigue Alhaurín el Grande con 161,7.