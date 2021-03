Por segundo año consecutivo los españoles no podrán disfrutar de una de sus fiestas más importantes, la Semana Santa. El año pasado, el país entero dio comienzo al Domingo de Ramos más atípico en el que todos estuvieron encerrados en casa por un confinamiento que duraría casi tres meses. Este año, los pasos no cubrirán las calles y el Gobierno busca prohibir la movilidad entre provincias.

La finalidad de estas restricciones es evitar una cuarta ola de contagios como la que se produjo tras los encuentros familiares de Navidad. La Comunidad de Madrid no acepta estas medidas y el gobierno autonómico no quiere implantar el cierre perimetral en la comunidad con más incidencia de coronavirus de España. La presentadora Ana Rosa Quintana se pronunciado este martes al respecto, y parece no estar muy contenta con el planteamiento del ejecutivo nacional.

La comunicadora ha denunciado que decenas de turistas extranjeros se estén moviendo por diferentes puntos del país y que los españoles no puedan hacer turismo por la península. "Tenemos Barcelona y Madrid llena de franceses, llena de ingleses, pero yo no puedo ir a Barcelona", ha comentado molesta la periodista.

"Los señores que tienen casa, los franceses, los ingleses y los alemanes que tienen casa se vienen la Semana Santa a pasar las vacaciones y yo no puedo ir a Extremadura, es que no se entiende", ha denunciado la conductora del magazine matutino. Aún queda por ver qué decide finalmente el Consejo Interterritorial para esta semana de alto riesgo.

Ana Rosa, sobre el cierre para Semana Santa: "Los ingleses, franceses y alemanes que tienen casa en España se vienen y yo no puedo ir a Extremadura. Es que no se entiende" #AR9Mhttps://t.co/I1Lmirz9sm — Telecinco (@telecincoes) March 9, 2021

Quintana ha valorado las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que defendió en rueda de prensa unas medidas iguales para todos. Asimismo, la presentadora ha apoyado al portavoz sanitario: "Y el pobre Simón dijo que había cosas que no se entendían muy bien, es que no se entienden".