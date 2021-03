María Retuerto, ganadora del Premio L'Oreal-UNESCO: "Debemos abordar y cambiar el modelo actual"

María Retuerto (Madrid, 1981) es química y trabajadora en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICTP-CSIC). Ha sido reconocida con uno de los Premios a la Investigación 2020/2021 de L’Oréal-Unesco, un galardón que se entrega a las mujeres menores de 40 años para promover su visibilidad en la ciencia.

Pregunta: ¿Por qué decidió estudiar ciencias?

Respuesta: Siempre me gustaron, me gustaba entender las cosas.

P.: ¿Tenía alguna referente?

R.: Mi tía, Esperanza Millán, que era profesora de secundaria de química. Me dio clases desde niña y me traspasó su pasión. Mis padres también fueron un referente, ambos estudiaron carreras científicas, pero no me forzaron a estudiar lo mismo, sino que me apoyaron a optar por lo que me hiciera más feliz.

P.: ¿Es distinta la proporción entre hombres y mujeres en puestos científicos?

R.: En los niveles más altos hay muchos más hombres que mujeres, pero en cuanto te acercas a posiciones intermedias, y sobre todo cuando se habla de gente joven, diría que no hay diferencia. Esto me hace pensar que vamos por el buen camino y cada vez más mujeres eligen la carrera que realmente quieren estudiar con independencia de su género.

Aún así, en las carreras técnicas como las ingenierías, aún hay más hombres que mujeres. Desde mi punto de vista, esto tiene que estar relacionado con un problema de desigualdad que todavía existe en la educación, siendo las chicas mucho más inseguras a la hora de elegir este tipo de carreras.

P.: ¿A qué cree que se debe el fenómeno de ‘la tubería rota’?

R.: Creo que se debe a varios factores. Quizás el más importante es que los niveles más altos aún están copados en muchos casos por científicos de edad avanzada. Todavía había mujeres que no estudiaban, por tanto, es difícil la equidad.

Hay otras causas mucho más preocupantes que debemos abordar y cambiar el modelo. Por ejemplo, la conciliación familiar, el reparto de tareas y el cuidado de hijos y mayores han estado y siguen estando principalmente llevados por las mujeres. Esto hace que no puedan mantener el mismo ritmo de trabajo que los hombres y, por lo tanto no pueden llegar a tener sus currículum.

Los hombres son los primeros que deben aprender de las mujeres a dedicar tiempo a su familia, al cuidado de los hijos y los mayores, y a disfrutar de esas cosas que son una parte importantísima de la vida.

Deberíamos legislar que las bajas por maternidad y paternidad fuesen totalmente igualadas. Esto ayudaría a que disminuyese mucho la diferencia a la hora de contratar hombres o mujeres.

P.: ¿En qué consiste el trabajo por el que ha sido premiada?

R.: El H2 verde permite acumular el exceso de energías renovables de manera limpia y poder utilizarlas cuándo y dónde sea. La ventaja de este hidrógeno, libre de contaminación, es que se puede volver a convertir en electricidad mediante pilas de combustible, inyectar en la red de gas natural, usar como generador de calor industrial y reemplazar al hidrógeno contaminante que se usa hoy en día.

Para transformar la energía renovable en H2 verde se usa la electrólisis del agua. Idealmente, la electrólisis polimérica. Sin embargo, es caro y los materiales duran poco. El objetivo de mi proyecto es diseñar nuevos catalizadores (electrodos) que mejoren los materiales que se utilizan, tanto en su eficiencia, como en su durabilidad y en su abaratamiento.

P.: ¿Qué le diría a las niñas que quieren estudiar ciencias?

R.: Habría que fomentar y educarlas a que estudien lo que quieran sin ninguna condición determinada por su género. Motivarlas a tener un pensamiento libre, que no se sientan inseguras por elegir lo que quieren hacer. Que no se sientan culpables por no trabajar lo suficiente, por irse a casa cuando termina su turno para hacer deporte, pasar tiempo con sus hijos o tomarse una cerveza.