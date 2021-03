David Bustamante, roto de dolor, da el último adiós a Álex Casademunt junto a sus compañeros de 'OT' y su familia

La familia y los amigos de Álex Casademunt se han dirigido este jueves al tanatorio de Mataró para velarle tras su fallecimiento en la noche del martes a causa de un accidente de tráfico.

Allí se ha podido ver a algunos de sus compañeros en Operación Triunfo, como Manu tenorio, Verónica Romero, Javián, David Bustamante, David Bisbal o Rosa López, quienes, entre lágrimas y muestras de apoyo, le han dado su último adiós a su amigo. "Tengo el corazón lleno de las vivencias que me ha dejado Álex, era como mi hermano pequeño", ha declarado Javián.

Tras conocer la triste noticia, Chenoa, Natalia, Manu Tenorio y David Bustamante se desplazaron este miércoles hasta Barcelona para despedir al músico. Sin embargo, su incineración se pospuso para este jueves dado que el Institut de Medicina Legal necesitaba más tiempo para practicarle la autopsia.

Joan, hermano Álex: "Muchas gracias a todos los medios. Estamos absolutamente destrozados, conmocionados, estamos muy contentos porque España se ha volcado con alguien que tiene un talento tremendo. Álex estaría muy orgulloso"#yoveosálvame#DepAlexCasademuntpic.twitter.com/9PE9E2ZfNf — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) March 4, 2021

David Bustamante, Manu tenorio, Verónica Romero and Javian despiden a Álex Casademunt. GTRES

El velatorio ha sido a las 15.00 horas y la misa en su memoria se ha fijado para las 17.30 horas, según ha informado Miquel Valls, reportero de El programa de Ana Rosa. Antes de acudir a la capilla ardiente, los extriunfitos han estado junto a la familia de Casademunt en Argentona, vivienda que él mismo les compró tras salir del concurso.

Sus hermanos, su madre y también su expareja y madre de su hija Bruna, de dos años, se trasladaban al tanatorio completamente destrozados. Una muestra de ello son las lágrimas de David Bustamante, íntimo amigo del músico, que se ha fundido en un abrazo con su madre tras su llegada a la capilla ardiente.

Chenoa y Natalia han tenido que regresar a Madrid por sus compromisos profesionales y personales. Otros compañeros de OT, como Naím Thomas, tampoco han podido acudir a la despedida. Asimismo, no han dudado en compartir sentidos textos en sus respectivas redes sociales.

El cantante Manu tenorio acude al entierro de Álex Casademunt. GTRES

El fallecimiento de Casademunt a los 39 años ha dejado a su entorno en un estado de incredulidad. De hecho, fue un usuario en Instagram quien desveló que había fallecido porque tenía "un conocido que trabaja en emergencias" que se lo contó. La familia se plantea tomar medidas legales por dicha filtración.

"¡No es justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira!", escribió Bustamante en Instagram después de conocer la noticia. Un mensaje que representa el dolor que atraviesan tanto él como sus seres queridos, que, desgraciadamente, no contaban con tener que dar un adiós tan repentino.