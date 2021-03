'Sálvame' emite la última entrevista que le hicieron a Álex Casademunt el mismo día de su muerte

En la madrugada de este miércoles falleció Álex Casademunt, exconcursante de OT 1, tras chocarse su coche contra un autobús en Mataró (Barcelona). Familiares, amigos y compañeros de profesión, y del propio talent, han llorado su repentina muerte a sus 39 años, y lo han homenajeado en múltiples programas.

Sálvame ha sido uno de ellos, pues han abierto la entrega del miércoles con una Marta López rota de dolor por el fallecimiento de su amigo y exsocio. También han hablado con la cantante Merche, quien fue pareja de Álex Casademunt a principios de la década de los 2000.

Sin embargo, el programa ha revelado un detalle sorprendente, y es que recientemente habían hablado con él por teléfono, concretamente el martes, horas antes del accidente de tráfico que le costó la vida.

En plena batalla legal de David Bustamante con su asesor, el programa llamó a Álex Casademunt para que diera su opinión sobre su excompañero, con el que recientemente tuvo un pequeño reproche después de que el cántabro sacara una nueva versión de Dos hombres y un destino sin él.

Por ello, el programa ha emitido la última conversación que mantuvo con Casademunt, que respondió por vía telefónica a las preguntas del periodista. Eso sí, sin querer mojarse a la hora de comentar la situación que actualmente vive Bustamante, pues se trata, dijo, de "su vida privada".

"No tengo mucho que decir. No seré yo quien diga nada, discúlpame. Nadie tendría que hablar de la vida privada de nadie", contestó el músico al otro lado del teléfono. "Álex siempre ha tenido un trato excepcional con este programa. Siempre nos ha ayudado en todo lo que ha podido. Cuando no ha querido entrar en temas polémicos, lo ha hecho con cuidado", ha afirmado, entonces, el periodista que se encargó de charlar con él.

Desde el programa han informado, además, que la incineración de Casademunt tendrá lugar, finalmente, este jueves a las 17.00 horas. El Institut de Medicina Legal de Catalunya continúa practicándole la autopsia.