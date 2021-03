El mundo de la música se ha vestido de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt a los 39 años. El exconcursante de OT 1 murió en la madrugada de este miércoles al chocarse su coche contra un autobús en una rotonda de Mataró (Barcelona).

Familiares y amigos están destrozados tras conocerse la noticia, la cual, además, se conoció en las redes a los pocos minutos del accidente de tráfico a causa de una supuesta filtración. Entre ellos, está su madre, su hermano, sus compañeros del programa, que ya han viajado a Barcelona para despedirse de él, y también sus exparejas.

La cantante Merche, quien salió con el extriunfito durante cuatro años a comienzo de la década de los 2000, compartió una emotiva despedida en su Instagram en la que confesaba estar con el "alma rota en un millón de pedazos".

"Siempre estarás en mi corazón, Álex de mi vida. Tus ganas de vivir, tu talento, tus locuras, tu corazón bonito... Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo... Siento con toda mi alma tu pérdida. Mi más sentido pésame a toda la familia. Buen viaje, bonito mío", escribió la artista gaditana.

Pero, además, este miércoles ha entrado en directo en Sálvame para hablar sobre él y, visiblemente emocionada y hecha un mar de lágrimas, ha hablado por teléfono con el programa: "Perdonadme, pero es que es muy fuerte. Es muy joven y tenía muchas ganas de vivir".

"Me he emocionado al volver a verlo, al escucharlo y al ver a su familia. Imagínate su hija de 3 años, es una barbaridad. Lo felices que estaban, me mandaba muchas fotos con ella", ha explicado Merche.

Desde que fueron pareja "han pasado 14 o 15 años", tiempos en los que ella ha asegurado que eran "unos niños". Pero, a pesar del tiempo, recordaba muchas virtudes de él: "Era muy cariñoso, muy alegre, con mucha luz. Iluminaba por donde iba y transmitía mucha alegría. Era un torbellino de alegría y de ganas de vivir".

La cantante ha confesado que, por la noche, pone el móvil en modo avión y se ha enterado de la noticia por la mañana al quitarlo. "Me empezaron a llegar mensajes. Y por poco se me para el corazón. Pude hablar con su familia y no se lo creen, es algo que parece imposible".

"La vida a veces es muy frágil y estas cosas nos hacen poner los pies en el suelo y darle importancia a las cosas que la tienen", ha añadido.