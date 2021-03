La repentina muerte de Álex Casademunt ha provocado un auténtico reguero de reacciones de la gente del mundo de la cultura y del espectáculo.

Desde sus compañeros de OT hasta muchos de los rostros más conocidos de la televisión, donde el catalán trabajó para varios programas y cadenas, muchos han querido recordar al artista y darle su último adiós.

Una de las primeras en enterarse de la noticia fue Natalia, la benjamina de aquella inolvidable primera edición, compañera de Álex. "Decidme que es mentira, por favor", escribía la autora de Vas a volverme loca.

DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR — NATALIA (@NataliaOficial_) March 2, 2021

David Bisbal, consternado, también se ha despedido de él. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

Noemí galera, su 'mami' televisiva, le ha dedicado también un emotivo mensaje que recuerda su paso por el concurso: "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos".

Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos. 💔#DepAlexCasademunt — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 3, 2021

Verónica, otra de sus compañeras, también se ha despedido de él con unas cariñosas palabras. "Mañaco. Nadie como tú me hacía reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso", ha escrito la ilicitana.

Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules.Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso ✨💫🌟🤍 pic.twitter.com/V64uv2AYIL — Veronica Romero-Vero (@veroboxmusic) March 3, 2021

"No nos lo hemos querido creer hasta la confirmación oficial por la forma tan “cruel” en la que se informó de la noticia. Descansa en paz compañero, que por fin encuentres lo que tanto buscabas", ha escrito Javier Cárdenas, que trabajó con Álex en Hora punta de TVE.

En nada última hora del fallecimiento de nuestro compañero Alex Casademunt. No nos lo hemos querido creer hasta la confirmación oficial por la forma tan “cruel” en la que se informó de la noticia. Descansa en paz compañero, que por fin encuentres lo que tanto buscabas. pic.twitter.com/sDNiJfpSQx — Javier Cardenas (@_javiercardenas) March 3, 2021

"Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho... siempre estarás a nuestro lado, pq mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹", ha escrito, por su parte, Chenoa.

Compañeros en la música también se han despedido del catalán. Blas Cantó ha escrito: "Sin palabras... buen viaje Álex".

Sin palabras... buen viaje Álex 💙 — Blas Cantó 🌍 (@BlasCanto) March 3, 2021

Por su parte, India Martínez le ha dedicado unas bonitas palabras: "Lo leí hace rato, pero no quería creerlo. Qué injusta la vida compañero".