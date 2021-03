Ayuso hace un guiño a Vox con el pin parental: "Las familias necesitan más información" sobre clases y materias

La negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 se está centrando desde la semana pasada en la rebaja inmediata de medio punto del IRPF y en la implantación en Madrid del pin parental, ambas exigencias de Vox para respaldar el proyecto de PP y Cs.

Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente Ignacio Aguado rechazaron el veto parental, como ya habían hecho en la investidura de 2019, una porque consideraba que no era necesario en la región, al estar la libertad de elección de los padres garantizada, y otro porque lo considera un "artificio" basado en un "debate inexistente".

Este jueves, sin embargo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta autonómica ha hecho un guiño a la formación que lidera en la región Rocío Monasterio. En la sesión de control, Díaz Ayuso no ha mencionado el pin parental, pero ha asegurado que "coinciden" y ven "oportuno" que las familias tengan "todavía más información" sobre qué asignaturas y materias se imparten a sus hijos en colegios e institutos de la comunidad.

"Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox como hacen ustedes", ha insistido Díaz Ayuso dirigiéndose al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "Opino que hay una serie de asignaturas que no se pueden modificar, pero sí se puede dar más información a los padres para que decidan si quieren que estén en ese colegio o no", ha expuesto.

En cuanto a las actividades extraescolares, también se ha mostrado a favor de que los padres puedan elegirla o no. "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así", ha reconocido.

Además de sintonía dentro del hemiciclo, la líder del Ejecutivo madrileño y la portavoz de Vox se han dejado ver en la cafetería del parlamento, donde han compartido mesa. Ambas se han tomado un café y han estado charlando durante un rato.

"Es normal que hablemos entre líderes políticos, lo raro sería que no habláramos (...) siempre se puede hablar", ha dicho el vicepresidente Aguado al ser preguntado en Telemadrid por el encuentro entre Díaz Ayuso y Monasterio. Sobre la negociación de las cuentas, el también portavoz del Ejecutivo ha valorado que "está siendo difícil" su aprobación, aunque a la vez ha destacado que ya llegaron a un acuerdo entre los socios de Gobierno y llevan "más de un mes" negociando con Vox. En todo caso, Aguado se ha mostrado "optimista" sobre el cierre de un acuerdo entre PP, Cs y Vox.

La líder de Vox, Rocío Monasterio, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, este jueves, juntas en la cafetería de la Asamblea de Madrid. Fernando Alvarado/ Efe

Díaz Ayuso también ha asegurado este jueves que el proyecto presupuestario para 2021 estará preparado "pronto". En este sentido, ha indicado que PP y Vox han estado hablando estos días en materia sanitaria y educativa.

Gómez Perpinyà, el portavoz parlamentario que ha preguntado a la presidenta por las cuentas, ha dudado de que el acuerdo entre PP, Cs y Vox esté próximo y ha ironizado con que Díaz Ayuso traerá antes a la región "la cuarta ola" de Covid-19 que "los presupuestos".

"Estos van a ser los presupuestos de la marmota, con los requisitos de Vox. Madrid necesita menos veto educativo y más 8M. No vale criticar el pin parental por la mañana y coquetear con Vox por la tarde. Ustedes están debatiendo si censurar o no y da un poco de vergüencita", ha lanzado.