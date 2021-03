Díaz Ayuso también dice 'no' al pin parental que plantea Vox: "En Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas"

Este lunes, después de que Vox recuperara la puesta en marcha del pin parental en la Comunidad de Madrid en el marco de las negociaciones para los presupuestos de 2021, el sector Cs del Gobierno aseguró que no era una medida "prioritaria" y pidió la retirada de la exigencia, mientras que nadie del ala PP del Ejecutivo se pronunció al respecto, al menos públicamente.

Este martes ha sido la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la que ha valorado la petición de Vox, insistiendo en lo que ya avanzó este lunes el portavoz popular en la Asamblea, Alfonso Serrano: el veto parental no es necesario en la región porque ya está asegurada la libre elección de los padres en materia educativa y se conoce con suficiente antelación el contenido de las extracurriculares.

"Aquí, desde luego, no hay adoctrinamiento en las aulas y confiamos en el trabajo de los profesores", ha subrayado la dirigente regional en declaraciones a los medios desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, donde ha inaugurado un nuevo edificio auxiliar.

Díaz Ayuso ha explicado que desde que comenzó la legislatura no se ha recibido en la Consejería de Educación ni una sola queja formal por contenidos de clases. En Madrid, ha aseverado la presidenta, "no hay adoctrinamiento", de ahí que no vea el sentido de debatir sobre el pin.

La jefa del Ejecutivo madrileño también ha recordado que el veto parental fue una de las cuestiones que se debatieron arduamente al inicio de la legislatura y ha indicado que en aquel momento, el partido de Rocío Monasterio "decidió sacarlo de los acuerdos" porque llegaron a otros. "Yo he cumplido y ahora toca que lo hagamos todos", ha recalcado.

"No sé si a la señora Monasterio alguien le parará por la calle pidiéndole que ponga en marcha el pin parental, a mí nadie me pregunta sobre el pin parental", ha señalado por su parte el vicepresidente Ignacio Aguado, que este lunes ya se pronunció sobre la petición de la portavoz de Vox en la Asamblea. "Mientras que yo siga siendo vicepresidente, en la Comunidad de Madrid no va a haber pin parental ni tampoco va a haber recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB", ha zanjado.

Rebaja fiscal

También se ha pronunciado este martes Díaz Ayuso sobre la bajada de medio punto en los tramos de IRPF que también exige Vox para apoyar los presupuestos. La presidenta ha recordado que es una de sus promesas electorales, pero a la vez ha fiado más allá de este ejercicio la puesta en marcha de la rebaja aludiendo a las coyuntura económica actual, que es complicada. Sobre este punto también tendrán que debatir con la formación de Monasterio, porque su petición es que ese recorte fiscal sea inmediato.

La presidenta, no obstante, ha confiado en poder llegar a acuerdos. A través de Twitter, Díaz Ayuso ha destacado los puntos en los que están de acuerdo PP, Cs y Vox -libertad educativa y bajada de impuestos- animando a cerrar un pacto sobre los presupuestos que suponga el envío del proyecto de ley a la Asamblea.