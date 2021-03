Vox recupera el pin parental para negociar los presupuestos de 2021 y Cs advierte que no lo ve "prioritario"

Después de varios meses ausente del debate, el pin parental volvió a ser protagonista este lunes en la Comunidad de Madrid tras conocerse que es otra de las medidas que Vox ha incluido en su propuesta para negociar con el Gobierno regional los presupuestos regionales de 2021. La formación liderada por Rocío Monasterio ha recuperado esta medida, que ya había exigido en la región en los primeros meses de la legislatura, porque considera que es "más importante que nunca" tras la puesta en marcha de la Ley Celaá.

Como PP y Cs se han opuesto siempre a esta reforma educativa, en Vox confiaron en recabar el respaldo para el pin, pero lo cierto es que ya este lunes una parte del Ejecutivo desechó incluir este asunto en el acuerdo presupuestario.

"Creo que la prioridad de los madrileños no es el pin parental, por eso espero que la señora Monasterio rectifique y lo elimine de sus exigencias", señaló el vicepresidente y portavoz del Gobierno Ignacio Aguado después de que trascendiera la petición de Vox, dada a conocer por Monasterio en una entrevista.

El sector popular del Gobierno autonómico no hizo declaraciones al respecto, aunque sí valoró la propuesta de Vox el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. "Creo que no aporta mucho más al debate", opinó Serrano sobre el pin parental. El portavoz cree que en Madrid ya está asegurada la libertad de elección de los padres en materia educativa y los contenidos extracurriculares se conocen antes de la matriculación, precisamente para que los padres decidan si sus hijos acuden o no.

De sus palabras se desprende que no considera una necesidad poner en marcha el pin en la región, porque los objetivos que persigue ya estarían asegurados.

Vox, sin embargo, insistió en la necesidad de aprobar esta medida dentro de la negociación de los presupuestos de 2021, incluso después de conocer que Aguado pedía dejarlo fuera de la propuesta presupuestaria. "En Educación creemos que PP y Cs, que sacaron a su gente a protestar contra el adoctrinamiento de la Ley Celaá, no tendrán problema en defender la libertad de los padres. Asumimos que la defienden", señalaron fuentes de la formación.

Las negociaciones entre PP, Cs y Vox sobre las cuentas continúan, a pesar de las diferencias que puedan mantener los socios de investidura sobre asuntos como el pin y otros. Desde la semana pasada, el Ejecutivo regional ya tiene la propuesta de Vox sobre la mesa y se conversa sobre ella. Además de esta iniciativa en educación, tal y como adelantó 20minutos el pasado viernes, el documento incluye la bajada de medio punto en el IRPF para este ejercicio.

El propio vicepresidente dijo el viernes que había advertido "puntos de encuentro" en la propuesta de Vox y mostró su confianza en sellar pronto un acuerdo. De momento, se sabe que la mesa de negociación de los presupuestos continuaba establecida y trabajando.

La fecha de acuerdo, su posterior plasmación de un proyecto de ley y el consiguiente envío a la Asamblea para su tramitación sigue siendo una incógnita, aunque en reiteradas ocasiones los tres actores implicados en las conversaciones han reconocido la urgencia que tenían en aprobar un nuevo marco presupuestario, dado que el actual data del año 2019.