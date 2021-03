El truco de Ikohs para no dejar el suelo mojado después de fregar: es eléctrico, usa vapor y puede ser tuyo por 70 euros

Aspirar el suelo y eliminar así todo el polvo y la suciedad ya no es un problema para ti desde que incorporaste a tu batallón de limpieza a un robot aspirador que hace ese trabajo por ti. Claro que, una vez echa esta labor, toca pasar la fregona para que nuestro hogar huela a limpio y para eliminar las manchas incrustadas que este dispositivo automático no es capaz de eliminar. Y aquí vuelve a complicarse la tarea, puesto que debemos saber qué tipo de producto es adecuado para nuestro suelo, ya que no es lo mismo tener parquet que baldosas y, por tanto, su limpieza y las herramientas adecuadas para ello también varían.

En este sentido, las fregonas son las más usadas y, en muchas ocasiones, se recurren a productos químicos que no son lo más recomendable para todos los suelos. Sin embargo, en 20deCompras tenemos la solución para evitar que tengas que tener estos artículos en casa: las mopas eléctricas de vapor, que emplean este elemento para desinfectar superficies y eliminar la suciedad de forma eficaz. Otra de las ventajas de contar con estos dispositivos es que no dañan ningún tipo de superficie y evitan los dolores de espaldas, puesto que suelen estar diseñados con mangos ergonómicos para regular la altura.

La mayoría de alternativas del mercado son capaces de ofrecer una limpieza en seco y en húmedo, con lo que son perfectas para las personas con alergia, puesto que absorben el polvo y los gérmenes. Por último, contribuyen al ahorro de agua, puesto que emplean menos que si se recurriera a la fregona convencional. Además, incluir esta herramienta en nuestro hogar no tiene por qué salirnos caro si apostamos por dispositivos como el que hemos encontrado en Ikohs que, además, se transforma en un limpiador de vapor de mano... ¡y por menos de 70 euros!

Esta mopa emplea vapor para desincrustar la suciedad. Ikohs

Más motivos para contar con una en casa

Limpieza instantánea. Para asegurar que es eficaz desde el primer momento que comenzamos a usarla, esta mopa eléctrica cuenta con un sistema de calentamiento rápido que es capaz de generar vapor desde el principio con una potencia de 1200W. De este modo, no tendremos que esperar varios minutos hasta que esté lista, ya que, con solo encender el botón, podremos empezar a sacar brillo al suelo.

Fácil de usar. Uno de los problemas que a veces nos encontramos con las soluciones de limpieza 'techies' es que no son tan sencillas de usar como esperábamos, pero este no es el caso de la de Ikohs. Desde el mango, podemos tener un control total de la mopa, pues es ahí donde se ubica el gatillo que regula la cantidad de vapor que deseamos en cada momento. Además, es convertible en un 'gadget' de mano con solo tocar un botón, siendo el complemento versátil que necesitamos para limpiar nuestra casa.

Un diseño ergonómico. Las posturas incómodas para hacer fuerza y decir adiós a la suciedad serán cosa del pasado con este 'gadget' que ha sido diseñado para que podamos hacerlo sin poner en riesgo la salud de nuestra espalda. Para ello, cuenta con un cable de cinco metros que nos permitirá cubrir todas las superficies del hogar.

