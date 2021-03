A la hora de encontrar el mejor aliado de limpieza para nuestro hogar, debemos tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, hay que decidir si queremos ser nosotros quien controlemos cada proceso de la limpieza o si, por el contrario, no nos importa no vigilar la sesión. Con este último caso nos referimos a los robots aspiradores, unos dispositivos que aspiran el suelo por nosotros sin que tengamos que estar pendientes. Esto no significa que no seamos nosotros quien organicemos la limpieza, puesto que en las diversas aplicaciones nos permiten programar los modos, los horarios y en algunos modelos hasta señalar las zonas prohibidas. Claro que, si queremos un control total y un dispositivo más versátil que, además del suelo, nos permita limpiar otras zonas, las escobas verticales son nuestra mejor opción.

A pesar de que con ellas no podemos librarnos de la limpieza, nos la facilitan y mucho, puesto que su potencia y su diseño ergonómico nos permiten llevar a cabo esta tarea de forma rápida y eficaz. Además, con ellas podemos alcanzar zonas como techos o rincones que pasan desapercibidos para los robots aspiradores. Asimismo, hay modelos como los de Dyson, que incorporan una gran variedad de accesorios para que puedas dejar impolutos, además del suelo, la tapicería de tu coche, las sillas y hasta los colchones. Además, si compras ahora sus modelos Torque Drive Extra, Absolute Extra o Absolute Extra+, en Dyson te regalan un accesorio extra valorado en 150 euros: una base de carga vertical.

Este complemento es perfecto para mantener ordenado nuestro espacio de limpieza, puesto que podemos colocarla donde queramos y colgar la aspiradora... ¡y sin tener que taladrar la pared! Además, también permite colocar el resto de accesorios para tenerlos todos bajo control y de forma organizada. ¿Quieres saber qué modelos incluyen este regalazo?

¿Cuáles son los modelos que incluyen el regalo?

V11 Absolute Extra+. Es uno de los modelos más punteros de la marca y sus muchas prestaciones dan buena cuenta de ello. ¿Nuestra favorita? Con batería sin efecto memoria y tecnología de optimización para ahorrar batería, es capaz de monitorizar el rendimiento del sistema 8000 veces por segundo e informar en tiempo real en la pantalla LCD para ofrecerte el control sobre la limpieza. Además, cuenta con doce accesorios para hacerla 100% funcional y asegurar que no hay rincón de casa que escapa a su efecto.

Es uno de los modelos más punteros de la marca y sus muchas prestaciones dan buena cuenta de ello. ¿Nuestra favorita? Con batería sin efecto memoria y tecnología de optimización para ahorrar batería, es capaz de monitorizar el rendimiento del sistema 8000 veces por segundo e informar en tiempo real en la pantalla LCD para ofrecerte el control sobre la limpieza. Además, cuenta con doce accesorios para hacerla 100% funcional y asegurar que no hay rincón de casa que escapa a su efecto. V11 Absolute Extra. Muy similar al modelo anterior, los aspectos que diferencian a esta aspiradora de la Plus, además de color, es el número de accesorios: cuenta con diez, entre los que se encuentran el suave de cabezal giratorio y el Torque Níquel.

Muy similar al modelo anterior, los aspectos que diferencian a esta aspiradora de la Plus, además de color, es el número de accesorios: cuenta con diez, entre los que se encuentran el suave de cabezal giratorio y el Torque Níquel. V11 Torque Drive Extra. La más barata de la gama (puede ser tuya por 559 euros) tiene todo lo necesario para decir adiós a la suciedad con la velocidad y efectividad que caracteriza a las V11 de Dyson. Características a las que se suma la autonomía que nos ofrece: hasta 60 minutos de trabajo ‘non-stop’ para asegurarnos de que la limpieza nunca se queda a medias.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.