Puig no ve "credibilidad" en Meriton, que le plantea una prórroga de la ATE del nuevo Mestalla

Así se han pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano tras la reunión que han mantenido ambos este martes en el Palau de la Generalitat, en la que Puig ha "transmitido con total claridad" a Murthy que "la credibilidad de Meriton está bajo mínimos en la sociedad valenciana" y que "no hay alternativa a cumplir la ley". "Si no hay alternativa, se producirá lo que se tiene que producir", ha señalado.

Así, sobre la prórroga de la ATE, Puig ha explicado que Murthy "no ha solicitado nada". "Me ha dicho la posibilidad de que en el futuro se prorrogue, pero en estos temas hay que ser claros, con documentación y asesoramiento jurídico y la toma de decisiones se produce en función de esto". "No se trata de comentar", ha zanjado.

Así, ha agregado: "Estamos como estábamos en septiembre, no hay avances, la situación ha empeorado desde el punto de vista del crédito de vista de Meriton en la Comunitat Valenciana".

Mientras, Murthy ha calificado el encuentro como una reunión "de trabajo" en la que han "analizado la situación" y en la que han "hablado de todo". Según Murthy, hay un "objetivo común".