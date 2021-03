Precedidos por la polémica sembrada hace unos días por la Feroz de Honor de este año, Victoria Abril, con su discurso de tintes negacionistas de la Covid, todo está listo para la ceremonia de entrega de la octava edición de los Premios Feroz, que se celebran este martes en el Teatro Coliseum de Madrid.

La película La boda de Rosa, con nueve candidaturas, y la serie Patria, con siete, parten como favoritas de la noche en estos premios que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y que se retransmitirá a través de Youtube.

A las seis y media arrancará la alfombra roja, en la que la protagonista de Kika no tiene previsto participar.

Según los organizadores, la actriz madrileña, que no quiere posar para los fotógrafos con mascarilla, accederá al recinto una vez iniciada la gala y llevará la prenda contra el virus en todo momento, salvo cuando recoja el premio sobre el escenario. Allí estará sola y, después, tampoco podrá posar en la foto de premiados.

La actriz, que la semana pasada saltó a los titulares por sus declaraciones alineadas con la teoría de la conspiración sobre la pandemia del coronavirus y las vacunas, siguió este sábado demostrando su postura sobre el tema en una entrevista en laSexta.

La veterana intérprete fue entrevista en LaSexta Noche, donde le preguntaron si iba a recibir la vacuna contra la Covid-19: "No me voy a vacunar ni loca", respondió la actriz.

"No se puede parar este virus ni ninguna de sus variaciones porque es mutante. Es como la gripe. Puedes ponerte una vacuna cada año que funciona más o menos, pero lo que hay que hacer, y de lo que no he oído hablar, es prevención", aseguró.