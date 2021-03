Belén Esteban, en su regreso a 'Sálvame', responde a la pulla que le lanzó Rosa Benito: "Vete con el viento, veleta"

Aunque Rosa Benito y Belén Esteban fueron muy amigas en aquellos tiempos en los que la excuñada de Rocío Jurado colaboraba en Sálvame, su relación actual es bien distinta. Sobre esto habló Rosa Benito en Ya es mediodía con unas palabras con las que parecía no decir mucho o intentaba salir del paso, pero que han molestado a su excompañera.

La exmujer de Amador Mohedano se pronunció sobre la 'Princesa del Pueblo' cuando en su programa comentaron la bronca que había tenido con Jorge Javier Vázquez en directo. Y, aunque dijo que prefería no hablar sobre el tema, Rosa Benito dijo que su distanciamiento con la ex de Jesulín no había sido igual a esa pelea, pues ellas "no habían tenido bronca", lo cual le parecía aún peor porque no llegaron a decirse las cosas a la cara.

"Se ha valido de unas cámaras y lo ha tirado, y yo me he retenido porque no tenía ganas, no voy a entrar en el juego", añadió la colaboradora de Ya es mediodía. Pero este lunes, en su regreso a Sálvame tras casi dos semanas de ausencia, Belén Esteban ha respondido a estas pullas de su examiga.

Así fueron las duras palabras de Rosa Benito a Belén Esteban pic.twitter.com/1BSZ3NGBuw — Minuto España (@minutoiberico) March 2, 2021

"¿Sabes lo que no entiendo? La decepción. ¿Que tú la has tenido conmigo y te has callado? Hombre, peor de lo que tú me hiciste que sabías mi problema y se lo contabas a todos mis compañeros a mis espaldas", sentenció la de San Blas. "Vamos a dejar la fiesta en paz".

"Otra cosa, Cuando estés en las reuniones de Ya es mediodía, porque tengo muchos amigos, y amigos gordos, no digas que yo he puesto verde a tu hija, porque la que ha puesto verde a alguien ha sido tu hija a mí, y yo me he callado", añadió la tertuliana.

Belén Esteban le respondió de manera fulminante a Rosa Benito pic.twitter.com/W55DbNrnr2 — Minuto España (@minutoiberico) March 2, 2021

"La que habló de mí en las revistas fue tu hija. Yo te enseñé las fotos y tú después me dejaste hablar", aseguró. "Vamos a dejar la fiesta en paz, veleta. Qué pena me da, porque aunque no nos hablemos, sabes que he sido muy leal a ti. Y tú conmigo, no voy a ser injusta".

"Yo nunca me he reído de tus problemas, como dijo tu hija en una revista. Pero bueno, cariño, vete con el viento a donde te lleve la veleta", concluyó Belén Esteban.