UGT denuncia que la situación sanitaria de Soria "vuelve a ser caótica como en la primera ola"

"Partiendo de una dotación habitual de 14 camas, que se ha ampliado a 25 con la UCI extendida, la atención a críticos en Soria no da más de sí, trabajar con una única cama de colchón durante semanas somete a una presión extra a los profesionales del servicio, ya de por sí sobrecargados por un año de batalla continua contra el COVID", ha explicado Holguín.

ASIMETRÍAS EN LAS UCIS DE LA REGIÓN

En relación a estos datos, FeSP de UGT Castilla y León se ha cuestionado dónde está el concepto de Hospitales en Red, "tan repetido por la Consejería de Sanidad" y "algo que parece más teórico que práctico a la vista de la situación actual".

El sindicato ha recalcado que mientras las ocupaciones de las UCIs de Ávila son del 33 por ciento, al mismo tiempo el complejo hospitalario de Soria "adolece de una situación extrema, con una ocupación del 96 por ciento".

Miguel Holguín ha reclamado al Coordinador Regional de UCIs, "que solucione estas asimetrías" puesto que se trata de la tarea principal de su desempeño profesional.

"Ahora que el 'semáforo COVID' ya no rige la desescalada, sino la ocupación de las UCIs, no poner solución a la situación de Soria, no solo condena a los sorianos a no poder relajar las restricciones que ha traído esta crisis sanitaria, sino que provocará, además, que no se recupere la actividad asistencial y quirúrgica habitual con la repercusión que esto tiene para la salud de la sociedad soriana", ha advertido el secretario Regional de Sanidad.

Holguín ha vuelto a denunciar el abandono que sufrieron en la primera ola de la pandemia los complejos hospitalarios de Soria y de Segovia por parte de la Consejería y que, una vez más, "se reproduce en tierras sorianas en una muestra más de la dejadez con la que la Junta de Castilla y León aborda los problemas de la periferia vaciada de la Comunidad".