Paris Hilton medita cambiarse el nombre cuando se case con su prometido

Desde que anunciase a primeros de febrero que está comprometida con su novio, Carter Reum, con quien lleva saliendo algo más de un año, muchos seguidores de Paris Hilton quieren saber cuál será su siguiente paso, que puede que no sea otro que cambiarse el nombre.

La socialité y empresaria de 40 años lo está meditando seriamente, toda vez que ya se sabe que su idea es pasar por el altar cuanto antes, mejor. Aunque es obvio que no puede prescindir de su apellido familiar, dado que es la base de su celebridad (y porque no así como así se renuncia a ser parte de los Hilton).

"Sí, voy a adoptar su apellido, aunque me da la sensación de que haré una combinación usando un guion para convertirme en Paris Hilton-Reum, porque mi nombre es mi nombre y me encanta", ha comentado la también diseñadora y modelo en el podcast iHeartRadio.

Esto suele ser una medida muy utilizada por las celebrities, que una vez alcanzado un status en el que su propio nombre es una marca per se, entienden que no les conviene un cambio drástico, como es el caso de Kim Kardashian (quien a pesar de su divorcio próximo sigue llamándose en Instagram Kim Kardashian West) o de Priyanya Chopra, que añadió el Jonas a su nombre tras casarse con el cantante Nick Jonas.

Además, no hay que olvidar que Paris Hilton está intentando darle un vuelco a su imagen, no solo apoyando causas que considera justas (como cerrar el internado en el que sufrió abusos de pequeña), sino también dejar atrás su imagen de rubia, pija y tonta, como hizo en un vídeo que se volvió viral y en el que demostró que había falseado su voz todo este tiempo) o ser madre.

"No veo el momento de formar una familia. Por fin he encontrado a mi media naranja, a mi socio perfecto. Y creo que el sentido de la vida es tener hijos y formar una familia. Así que no puedo esperar a que llegue ese momento, que será pronto", afirmó recientemente poco después de comenzar un tratamiento de fecundación in vitro.