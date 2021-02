Paris Hilton sorprende a su novio con un extravagante regalo de cumpleaños: "Iluminas mi mundo, eres mi todo"

Si el toro te va a pillar sin detalle de San Valentín, puedes tomar nota del espectacular regalo que le ha hecho Paris Hilton a su novio Carter Reum por el día de su cumpleaños.

Si bien no sorprende que la famosa haga regalos extravagantes, este en especial llama mucho la atención, un impresionante retrato de los dos a tamaño real en el que él aparece dándole un beso en la frente.

La empresaria quiso compartir este momento con sus seguidores en redes, así que publicó un video con la reacción de Reum al ver el cuadro por primera vez.

Junto con el vídeo, Hilton no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicarle a su prometido unas románticas palabras: "Iluminas mi mundo, eres mi todo y me haces la chica más feliz del mundo todos los días. Me encanta la forma en que consigues arrancarme una sonrisa y tus besos mágicos son increíbles. Eres increíblemente especial para mí y me pasaré el resto de mi vida asegurándome de demostrártelo a diario. Te quiero para siempre, mi amor”.