Cómo proteger tu bicicleta o moto con el candado antirrobo (¡con alarma incluida!) que cuesta menos de 16 euros

A la hora de desplazarse por la ciudad, no hay nada que pueda compararse a la comodidad de ir en moto o en bicicleta. Ambos medios de transporte se aparcan con mayor facilidad que un coche, son capaces de sortear atascos y evitan las aglomeraciones del transporte público. Además, y ahora que hay alternativas ‘eco’ de ambos vehículos, cada vez son más los usuarios que se animan a optar por estas opciones. Eso sí, para hacerlo con seguridad, además de conocer las normas de circulación de cada vehículo, hay que llevar siempre casco, lo que nos protege ante posibles caídas.

Claro que, junto a los elementos de seguridad básicos para la conducción en este tipo de vehículos, debemos tener otros que nos permiten asegurar nuestras pertenencias cuando no las estemos usando, es decir, que nos aseguren que nadie puede llevarse nuestra moto o bicicleta cuando está aparcada. En este sentido, existen numerosos sistemas antirrobo que nos facilitan esta tarea, para que podamos estar seguros mientras no estemos con nuestro vehículo. Una de las primeras medidas en este sentido es bloquear la moto, es decir, que no se mueva, algo que conseguiremos bloqueando la dirección y añadiendo un candado antibloqueo convencional.

Estos sistemas bloquean el disco de motos y bicicletas para evitar que las ruedas puedan girar. Además, algunos, como el que hemos encontrado hoy entre las ofertas flash de Amazon, incorporan alarma antirrobo. De hecho, el modelo de Agptek, rebajado un 48% en la plataforma, se activa cuando detecta vibraciones o golpes para proteger nuestras pertenencias. Este modelo, que cuenta con más de 2.000 valoraciones y cuatro estrellas doradas, cuesta poco más de 15 euros durante las próximas horas.

Este sistema incorpora candado, alarma y cable. Amazon

La alarma de este modelo ofrece 110 db para evitar robos, al tiempo que el candado está hecho de un núcleo de aleación de aluminio que resiste a los cortes. Este se abre con una llave incluida en el pack. Este kit también incorpora un cable elástico de hasta 1,6 metros para prevenir. Además, incluye una bolsa de tela para poder almacenar en ella todos los elementos de seguridad mientras no se estén usando.

