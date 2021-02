Ribó lamenta que decisión sobre festivos de Fallas se adopte "tan tarde":"Antes habría sido fácil tomar medidas"

Así se ha manifestado Ribó tras la reunión mantenida este sábado con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, los alcaldes y alcaldesas de los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunitat Valenciana y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

No obstante, sobre si los días festivos previstos en un principio con ocasión de las Fallas y la Magdalena -que este año no se celebrarán de nuevo a causa de la pandemia- serán finalmente lectivos o no, Ribó ha señalado que es una decisión que tiene que adoptar el Consejo Escolar, que se reunirá la próxima semana con carácter extraordinario.

El primer edil de València ha lamentado que no se hayan formulado "con mayor antelación" las recomendaciones "oportunas" sobre este asunto porque, a su juicio, "habría sido más fácil tomar las medidas necesarias".

Los consejos escolares municipales de València y Castelló se reunirán la próxima semana con carácter extraordinario para tomar una decisión sobre los días festivos previstos en un principio con ocasión de las Fallas y la Magdalena.

Cabe recordar que el organismo ya aprobó por mayoría, en una sesión celebrada el pasado 2 de febrero, mantener los festivos escolares previstos en marzo -los días 16, 17 y 18- pese a la suspensión de las Fallas por la situación de la pandemia.

La edil de Educación, Maite Ibáñez, apuntaba este jueves que, pese a ello, "se van a valorar las recomendaciones de Sanidad y, si fuera necesario, se convocaría un Consejo Extraordinario para poner en común la última hora".

Así, este viernes, la vicealcaldesa de València y portavoz del gobierno local, Sandra Gómez, informó que la concejala Ibáñez ha comunicado, que, efectivamente, se va a convocar ese Consejo Escolar extraordinario "para valorar la recomendación de la Conselleria de Sanidad con el fin de ver la posibilidad de hacer lectivo o no el calendario de los días relacionados con las Fallas".

Preguntada por la fecha en la que podrá celebrarse ese consejo escolar extraordinario y por la postura del Ayuntamiento al respecto, la vicealcaldesa señaló que la decisión sobre los días de vacaciones falleras ya se adoptó en una reunión anterior, precisó que con la recomendación de Sanidad "la cosa ha cambiado".