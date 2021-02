El Pleno de Marbella pide al Gobierno una participación "real y justa" en fondos de UE contra el COVID

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asegurado que "las instituciones locales deberían recibir al menos el 14,6 por ciento de los 140.000 millones que llegarán a España, un porcentaje de los fondos europeos equivalente al gasto local dentro del gasto público global, lo que supondría al menos 20.000 millones de euros".

"Somos las administraciones más cercanas y tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros ciudadanos. Entendemos que, independientemente de los colores políticos, los ayuntamientos necesitamos esa financiación para atender las demandas de nuestros vecinos", ha agregado.

En este sentido, se ha aprobado exigir también al Ejecutivo nacional, en el marco de esta moción presentada por el Grupo Municipal Popular, que fije en el primer trimestre de este ejercicio el reparto entre las administraciones locales de los fondos de recuperación de acuerdo con las prioridades que establezca, por consenso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); y que se cree de forma urgente el Fondo de Reconstrucción Local con una dotación prevista de 3.000 millones de euros.

También, incluida en la moción, se ha dado el visto bueno a que se presente un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación municipal, que incremente la participación en los ingresos del Estado para compensar la deficiente financiación de vienen sufriendo estos entes y organismos.

El pleno también ha dado luz verde a otra propuesta para solicitar al Ejecutivo de España que modifique la ley para autorizar a las administraciones a otorgar subvenciones a pymes y trabajadores autónomos, aunque no estén al corriente de Seguridad Social y Hacienda mientras persistan los efectos de la pandemia.

En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, ha afirmado que "en la actualidad la mayor parte los que no están al día en sus obligaciones económicas no es porque no quieran, sino porque no pueden". De ahí, "la necesidad de que el Ejecutivo de la nación adopte de forma urgente esta iniciativa", ha indicado.

Además, la Corporación ha acordado también instar al Gobierno presidido por el PSOE a que formalice un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda para poder financiar proyectos de utilidad pública o interés social con cargo a ingresos, como multas y comisos judiciales, derivados del cumplimiento de sentencias firmes por corrupción en Marbella.

En este punto, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha recordado que "ahora mismo hay más de tres millones de euros por estos conceptos a los que no podemos acceder pese a que se trata de una reivindicación justa de nuestra ciudad". "Vamos a seguir intentando suscribir este acuerdo porque entendemos que esos bienes deben regresar a Marbella", ha apuntado.

SERVICIO DE LENGUAJE DE SIGNOS

Por su parte, el grupo socialista ha destacado que el municipio contará con un servicio de lenguaje de signos en los actos municipales, sesiones plenarias o actos que puedan resultar de interés y de servicio público a la ciudadanía; un plan de recuperación post-COVID-19: y un catálogo de zonas verdes gracias a iniciativas planteadas por sus concejales.

"La administración municipal debe garantizar la eliminación de barreras de comunicación en todas las actividades que se realice desde el Ayuntamiento. En cuanto a la accesibilidad, es necesario avanzar y ofrecer servicios accesibles a todas y todos los ciudadanos de nuestra ciudad, sin excepción alguna", ha señalado la edil Ana Isabel González sobre la propuesta para que Marbella cuente con intérpretes de Lengua de Signos.

En el pleno también se ha aprobado una moción en la que se solicita a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental que asuma la retirada de troncos, cañas y algas que se depositan en el litoral debido a los temporales y otra para delimitar Las Albarizas como Área de Regeneración y Renovación Urbana para que pueda optar a una subvención superior a los 1,3 millones de euros de la Junta de Andalucía, con el objeto de rehabilitar viviendas, edificios y zonas públicas.