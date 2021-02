Una viróloga alemana rebaja la euforia y revela qué pasará cuando estemos todos vacunados contra el coronavirus

Sandra Ciesek es directora del Instituto de Virología Médica de la Clínica Universitaria de Frankfurt y está considerada como una de las principales expertas en materia de coronavirus en Alemania. Esta investigadora ha concedido una entrevista a la revista Focus, en la que rebaja la euforia que puede suponer el inicio de la campaña de vacunas.

La investigadora cree que la vacunación derrotará a la pandemia, "pero el virus permanecerá". "Probablemente se convierta en endémico", dice Ciesek, que señala: "Sin embargo, el nuevo coronavirus no está derrotado".

"Podría ser similar a la gripe, donde tenemos una especie de inmunidad básica. Algunos están vacunados, otros ya han tenido gripe a lo largo de su vida, por lo que tienen al menos inmunidad parcial", explica Ciesek.

La doctora lanza esta reflexión: "Siempre hay 'gente nueva' que viene a este mundo. Si nace un niño, no tiene protección inmunológica. Como muy tarde en la edad de ir a la guardería, se encontrará con un grupo más grande de personas por primera vez y es probable que se infecte. Así, si los niños no están vacunados contra el virus, las infecciones se repetirán una y otra vez. En el futuro, los niños en particular se infectarán con Sars-CoV-2".

¿Se debería entonces vacunar a los niños? "Eso se está discutiendo actualmente. Ya se están realizando estudios sobre vacunas de ARNm. Pero los fabricantes se están acercando a este grupo de edad con mucho cuidado. En primer lugar, los medicamentos se probaron en jóvenes de 16 años o más, pero ahora los desarrolladores de vacunas van a bajar a los 12 años. Y si eso funciona, seguirán adaptando las vacunas y realizando estudios graduales en personas más jóvenes", explica.

"Sin embargo, todavía no se ha decidido si todos los niños, especialmente los bebés, serán vacunados de forma rutinaria en el futuro. Se debe sopesar entre dos puntos: entre el beneficio real de la vacunación y el hecho de que los niños no suelen enfermarse gravemente", añade Ciesek.

"La pregunta detrás de esto es la siguiente: ¿Qué hace la vacuna por este niño si es muy probable que la infección solo les provoque un resfriado? Los padres tendrán que decidir eso en el futuro", sentencia la doctora.