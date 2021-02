El Gobierno niega que esté despidiendo rastreadores y dice que Salud "modula el número de profesionales a la situación"

"No se tomarán decisiones que pongan en riesgo lo que queremos y que no es otra cosa que detectar cuanto antes los brotes y la situación, esto jamás ocurrirá y dicho sea de paso tampoco se va a despedir a nadie sino que hablamos de contratos que van terminando, no es propio inducir al error hablando de despidos", ha dicho Cofiño.

Ha recordado que está ya reconocido que Asturias se ha caracterizado por ser de las comunidades que ha hecho un mayor control de los positivos y sus contactos estrechos con buenos resultados.

Por otra parte, en relación al protocolo de vistas y nuevos ingresos en las residencias de mayores, Cofiño ha indicado que la consejería del ramo está ultimando el mismo y en próximos días lo aprobará y entrarán en vigor esas nuevas medidas.