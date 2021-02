Vox anuncia que retira su apoyo al Gobierno andaluz del PP y Cs hasta que no se implante el pin parental

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), presidido por Juanma Moreno, hasta que no implante el llamado "pin parental" (autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias) en la comunidad autónoma.

Así se lo ha trasladado Hernández al propio Moreno durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, donde ha asegurado que "me veo en la obligación de anunciarle que desde las 00.00 horas de esta noche, mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su Gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en comisiones "y no tengan relación alguna con las propuestas de Vox". No cuente con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos", ha indicado Hernández.

En su intervención, Hernández ha cuestionado a Moreno sobre si "cree que VOX toma a las mujeres como rehenes", después de que el PP y Ciudadanos apoyaran el pasado día 18 en Málaga una moción "del partido de extrema izquierda, Adelante Málaga", en la que uno de los puntos recogía "instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que no se preste a las exigencias de Vox, que nos utiliza a las mujeres como rehenes, y desista de implantar el pin parental por ser un elemento contrario a la prevención de conductas desigualitarias y machistas".

"Nosotros no traemos a debate la moción del Ayuntamiento de Málaga. Eso no nos preocupa", ha continuado Hernández. "Nos preocupa que, estando aún fresca la firma de Imbroda [consejero de Educación] en el acuerdo del Pin Parental, el consejero y miembros de Ciudadanos se hayan permitido anunciar que iban a incumplir el acuerdo firmado. Esto es un quebrantamiento de la confianza", ha apostillado.

En este sentido, Hernández ha recordado además que en el acuerdo presupuestario firmado por Vox y el Gobierno andaluz en 2019 se recogía que la "autorización expresa, de manera literal" de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias, y eso es lo que se volvió a plasmar en el acuerdo firmado recientemente con Imbroda y que además incluía llevar a cabo las reformas normativas necesarias para su implementación en este primer semestre del año.

"Estamos debatiendo de confianza y de respeto, porque también es una falta de respeto", ha dicho Hernández en referencia a las manifestaciones de Imbroda. "Hemos obrado en todo momento con lealtad, les hemos dado confianza y nos han respondido faltándonos al respeto, deben reflexionar sobre eso, porque si no, no nos quedará más remedio que actuar como le hemos anunciado", ha dicho Hernández al presidente.

"Hacer el juego a la izquierda"

En su respuesta, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sostenido que el Gobierno "ha cumplido siempre lo firmado y lo ha hecho con el máximo respeto", por lo que ha emplazado a Hernández a "decidir si quiere hacer el juego a la izquierda de los cuarenta años" en Andalucía.

El popular ha interpelado a Hernández asegurando que ser un "partido útil" es probablemente la mejor opción posible en política, algo que, en su opinión, está demostrando Vox con el apoyo al Gobierno del cambio. La otra opción, según ha advertido, es "caer en el oportunismo, en la confrontación y podemos malograr el cambio político en Andalucía". "Y ya le digo yo que ello probablemente no vaya bien a Andalucía y al cambio, sino que le vendrá bien a estos señores", le ha dicho el presidente, señalando a la bancada de diputados del PSOE-A.

Moreno ha confiado en que Vox replantee su postura porque su Gobierno ha "cumplido de manera rigurosa, con sus matices y diferencias normales, pero con el máximo respeto". Ha considerado que no se debe entrar en el debate de los "insultos", porque no es el "buen camino para Andalucía", y se ha mostrado convencido de que hay "mucho más en lo que podemos trabajar unidos que separados y quiero confiar en que podamos retomar la senda de la construcción, en beneficio de esta maravillosa tierra".

"Estamos en mitad de la legislatura y está en su derecho, pero sepa que los ciudadanos responden y saben lo que se hace y lo que no", ha emplazado Moreno a Hernández, a quien ha recordado además que ha soportado "insultos injustos" y "palabras muy gruesas" desde las filas de Vox "sin hacer jamás un reproche".

Por último, el presidente ha insistido en pedir al portavoz de Vox que "en estos momentos de pandemia nos centremos en lo importante, y ya habrá tiempo de discutir políticas" y de "tirarnos los trastos a la cabeza", pero ahora, ha insistido, es el momento de trabajar para superar la actual situación y de "buscar fórmulas objetivas que mejoren a los ciudadanos".