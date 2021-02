El programa Espejo público ha contado este jueves en directo la historia de Hugo, un niño de un año que tiene graves lesiones cerebrales tras un mal diagnóstico. Hace unos meses, el pequeño empezó a enfermar con fiebre y otros síntomas parecidos a los que provoca el coronavirus, por lo que el pediatra, a través de una llamada telefónica, determinaron que era Covid-19.

Al ver que el bebé no mejoraba lo llevaron a un médico privado que apuntó que no se trataba de covid, pero sí de otro tipo de virus sin importancia. El niño no mejoraba y, veinte días después, sufrió una parada cardiaca en los brazos de su madre que casi le cuesta la vida. Finalmente, los médicos diagnosticaron que Hugo sufre Kawasaki, una enfermedad rara que suele afectar a niños pequeños que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos.

Este tipo de enfermedad tiene un diagnóstico muy complicado, ya que no existe ninguna prueba médica que lo detecte, debe ser el propio profesional sanitario que mediante la sintomatología lo diagnostique. La familia del menor defiende que si un médico lo hubiera visto antes en consulta, se podría haber recurrido antes al tratamiento adecuado, pudiendo evitar las lesiones cerebrales que sufrió tras la parada cardiaca.

Un diagnóstico erróneo

El magazine matutino ha conectado en directo con María Jesús, madre del pequeño, que se encontraba en el hospital acompañando a su hijo que lleva ingresado desde el pasado 27 de diciembre. Afortunadamente, los médicos le darán el alta esta misma tarde y Hugo podrá dormir en casa con su familia. La madre ha explicado que no saben si en un inicio su hijo tuvo covid, ya que parece que este virus está desencadenando más casos de Kawasaki.

María Jesús ha pedido ayuda en televisión para poder recaudar fondos y poder costear la terapia de Hugo; el niño necesita "un tratamiento multidisciplinar intensivo". Los médicos aun no saben cuál es el grado en que se ha visto afectado el cerebro del menor y deben esperar a poder hacerle una resonancia magnética. "Nuestro hijo está en un estado de mínima conciencia, no nos mira, ni se ríe...", ha explicado la madre entre lágrimas.

La historia del pequeño Hugo conmueve a Susanna Griso

Susanna Griso, apurada, ha intentado animar a su invitada y le ha explicado que el cerebro de los niños tiene mayores facilidades para recuperarse para alentarla a que no pierda la esperanza. La presentadora le ha recomendando ponerse en contacto con Fabiola, la mujer de Bertín Osborne, la cual ha creado una fundación para ayudar a niños con secuelas cerebrales.

"Aquí estamos poniendo el teléfono del programa para que la gente que quiera ayudarte sepa cómo hacerlo. Desde aquí te doy todos los ánimos, se fuerte, mucha fuerza porque vas a tener que batallar mucho", ha comentado la comunicadora. En el momento de la despedida, Griso se ha emocionado y con los ojos vidriosos ha comentado los vídeos del pequeño antes del incidente: "Uf, cuesta mucho ver estas imágenes del bebé tan despierto".