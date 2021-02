El PP critica que el Gobierno "busque fórmulas para dañar" productos como el jamón o el aceite

"¿Cómo puede el Gobierno entretenerse en buscar fórmulas para dañar a nuestros productos estrella?", se ha preguntado Carmona, haciendo referencia a los criterios elaborados por el Ejecutivo mediante el sistema de etiquetado 'Nutriscore' respecto al jamón y al aceite.

"Los agricultores y productores de aceite de oliva ya tienen problemas de precios en origen y con los aranceles injustos de Estados Unidos, y el Gobierno de Sánchez e Iglesias, en lugar de plantear soluciones, ahogan aún más a estos trabajadores tan esenciales para nuestra tierra", ha criticado Carmona este miércoles en Antequera (Málaga).

En este aspecto, ha puesto en valor "las indudables cualidades nutritivas para la reducción de cardiopatías y para la mejora de la salud individual y colectiva" de estos productos: "¿Nos van a decir a los andaluces que el aceite o el jamón son peores que algunos productos procesados?".

Carmona ha asegurado que "en estos duros momentos de pandemia, nuestros agricultores han demostrado estar a la altura y dotar a Europa de soberanía alimentaria", destacando "la capacidad del sector agrícola andaluz para satisfacer las necesidades de consumo de los europeos, respetando las exigencias medioambientales".

"Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez era incapaz de garantizar mascarillas a los españoles, nuestros agricultores sí fueron capaces de llevar los espárragos, las patatas o el aceite a todas las despensas de las casas de los 300 millones de ciudadanos de la Unión Europea, garantizando que no se produjera ninguna rotura de stock en ningún lineal de los supermercados europeos", ha dicho.

DATOS POSITIVOS E HITOS HISTÓRICOS

Además, ha querido referirse concretamente a las empresas del sector agroalimentario local: "Antequera es un ejemplo a nivel mundial, con empresas que generan empleo estable y de calidad y garantizan que las inversiones se queden en nuestra tierra".

En otro aspecto, Carmona también ha puesto en valor "otro hito histórico" que se ha producido en la provincia: "En 2020, Málaga fue la provincia que más aumentó sus ventas agroalimentarias, logrando alcanzar los más de 1.300 millones de euros en balanza a favor de España. Esto supone casi un 12 por ciento más, sobre todo debido a la subida de las cárnicas".

De este modo, Carmona ha celebrado que Andalucía ha tenido en 2020 su mejor año de la serie histórica en cuanto a exportaciones agroalimentarias: "Andalucía es líder en exportaciones agroalimentarias".

"Desde el PP reivindicamos el sector agrícola y ganadero que representa el once por ciento del PIB andaluz y un diez por ciento de las personas empleadas en la región", ha insistido.

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE TRASVASE DE IZNÁJAR

En otro sentido, Carmona se ha referido también a los documentos presentados por el PP al Ejecutivo en referencia al proyecto de trasvase de Iznájar. "Hoy la delegada del Gobierno andaluz -Patricia Navarro- va a mostrar públicamente los documentos presentados, con fecha y firma, y se van a demostrar las mentiras deliberadas de los alcaldes del PSOE que discriminan a los vecinos de Antequera", ha indicado.

Carmona se ha dirigido al subdelegado del Gobierno central en Málaga: "Teófilo Ruiz Municio deje de engañar a los ciudadanos. Usted es antequerano y sabe la importancia que tiene el trasvase para la zona y lo mucho que se ha luchado por ello. No haga un uso partidista. Los ciudadanos estamos hartos y queremos el trasvaso para una cuestión de necesidad".

"La Junta de Andalucía de Juanma Moreno garantiza la totalidad de los fondos económicos para poner en marcha el proyecto, 50 millones de euros. Estamos esperando a que el Gobierno de Sánchez lo autorice y, mientras tanto, los alcaldes socialistas se dedican a mentir diciendo que no hemos entregado los documentos que nos han requerido", ha criticado Carmona.

Además, ha dicho que "los antequeranos saben quién defiende su tierra poniendo dinero y quién no la defiende, engañando y perjudicando a sus vecinos. Si no quieren hacer el trasvase del pantano de Iznájar a la comarca de Antequera que lo digan". "No son capaces si quiera de autorizar el trasvase de Iznájar por presiones quién sabe de quién y de dónde", ha finalizado.